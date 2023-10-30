https://ria.ru/20231030/reys-1906073125.html

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили - РИА Новости, 30.10.2023

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили

Рейс сообщением Нижний Новгород - Махачкала отменён, следует из сообщения онлайн-табло нижегородского аэропорта. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:20

махачкала

нижний новгород

беспорядки в аэропорту махачкалы

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

тель-авив

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Рейс сообщением Нижний Новгород - Махачкала отменён, следует из сообщения онлайн-табло нижегородского аэропорта. "Рейс Нижний Новгород - Махачкала авиакомпании "Икар", который должен был вылететь в 6.10 мск, отменён", - сообщается на онлайн-табло аэропорта. Согласно расписанию, самолёт летает из Нижнего Новгорода в столицу Дагестана раз в неделю - по понедельникам. Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков временно закрыт для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. Ранее ведомство называло в качестве даты возобновления приема самолетов 6 ноября. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html

https://ria.ru/20231030/rosaviatsiya-1906053111.html

махачкала

нижний новгород

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T08:00 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, нижний новгород, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), тель-авив, общество