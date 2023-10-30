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Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили - РИА Новости, 30.10.2023
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08:00 30.10.2023 (обновлено: 08:20 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/reys-1906073125.html
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили - РИА Новости, 30.10.2023
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили
Рейс сообщением Нижний Новгород - Махачкала отменён, следует из сообщения онлайн-табло нижегородского аэропорта. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:00
2023-10-30T08:20
махачкала
нижний новгород
беспорядки в аэропорту махачкалы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
тель-авив
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Рейс сообщением Нижний Новгород - Махачкала отменён, следует из сообщения онлайн-табло нижегородского аэропорта. "Рейс Нижний Новгород - Махачкала авиакомпании "Икар", который должен был вылететь в 6.10 мск, отменён", - сообщается на онлайн-табло аэропорта. Согласно расписанию, самолёт летает из Нижнего Новгорода в столицу Дагестана раз в неделю - по понедельникам. Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков временно закрыт для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. Ранее ведомство называло в качестве даты возобновления приема самолетов 6 ноября. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html
https://ria.ru/20231030/rosaviatsiya-1906053111.html
махачкала
нижний новгород
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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
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махачкала, нижний новгород, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), тель-авив, общество
Махачкала, Нижний Новгород, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Тель-Авив, Общество
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили

В аэропорту Нижнего Новгорода сообщили об отмене рейса в Махачкалу

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкТерминал международного аэропорта в Нижнем Новгороде
Терминал международного аэропорта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Терминал международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Рейс сообщением Нижний Новгород - Махачкала отменён, следует из сообщения онлайн-табло нижегородского аэропорта.
«
"Рейс Нижний Новгород - Махачкала авиакомпании "Икар", который должен был вылететь в 6.10 мск, отменён", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Согласно расписанию, самолёт летает из Нижнего Новгорода в столицу Дагестана раз в неделю - по понедельникам.
Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков временно закрыт для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. Ранее ведомство называло в качестве даты возобновления приема самолетов 6 ноября.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Заседание Оперштаба Дагестана по ситуации в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
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На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Росавиация - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после инцидента в Махачкале
01:35
 
МахачкалаНижний НовгородБеспорядки в аэропорту МахачкалыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Тель-АвивОбщество
 
 
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