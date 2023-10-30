Авиарейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили
В аэропорту Нижнего Новгорода сообщили об отмене рейса в Махачкалу
© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкТерминал международного аэропорта в Нижнем Новгороде
Терминал международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Рейс сообщением Нижний Новгород - Махачкала отменён, следует из сообщения онлайн-табло нижегородского аэропорта.
«
"Рейс Нижний Новгород - Махачкала авиакомпании "Икар", который должен был вылететь в 6.10 мск, отменён", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Согласно расписанию, самолёт летает из Нижнего Новгорода в столицу Дагестана раз в неделю - по понедельникам.
Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Махачкалы после массовых беспорядков временно закрыт для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. Ранее ведомство называло в качестве даты возобновления приема самолетов 6 ноября.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.