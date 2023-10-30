https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html
Развитие отношений РЭЦ и Кубы обсудили в Москве
Развитие отношений РЭЦ и Кубы обсудили в Москве - РИА Новости, 30.10.2023
Развитие отношений РЭЦ и Кубы обсудили в Москве
Генеральный директор российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:15
2023-10-30T16:15
2023-10-30T16:21
экономика
куба
россия
рикардо кабрисас
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, где в том числе обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает РЭЦ."30 октября делегация Республики Куба во главе с заместителем премьер-министра Республики Куба, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом посетила офис Группы Российского экспортного центра, где провела рабочую встречу с руководством Группы РЭЦ. В ходе встречи стороны обсудили выход отношений России и Кубы на новый уровень и конкретные пути развития сотрудничества Группы РЭЦ и Республики Куба", - говорится в сообщении.Кабрисас, в частности, подчеркнул стратегическую важность торгово-экономического сотрудничества двух стран и отметил роль Группы РЭЦ в развитии взаимодействия российского и кубинского бизнес-сообществ."Вместе с бизнесом РЭЦ идентифицирует проекты на Кубе, в которых мы можем быть полезны и эффективны, и ищет пути создания благоприятных условий для их реализации как с использованием инструментов Группы РЭЦ - на нашем уровне, так и на межправительственном уровне. Уверена, сегодняшняя встреча внесет вклад в дальнейшее усиление сотрудничества России и Кубы", - сказала в свою очередь Никишина по итогам встречи.С кубинской стороны во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, директор департамента инвестиций министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Карлос Луис Хорхе Мендес, генеральный директор по кредитам и долгам Центрального банка Кубы Амелиа Моралес Домингес, министр-советник по коммерческим вопросам посольства Кубы в РФ Ямила Фернандес дель Бусто.С российской стороны на встрече присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, исполняющий обязанности председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова, управляющий директор по работе с проблемными активами и урегулированию убытков РЭЦ Валерий Семенченков и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
https://ria.ru/20231030/gospodderzhka-1906199010.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, куба, россия, рикардо кабрисас, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Куба, Россия, Рикардо Кабрисас, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Генеральный директор российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провела рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, где в том числе обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает РЭЦ.
"30 октября делегация Республики Куба во главе с заместителем премьер-министра Республики Куба, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом посетила офис Группы Российского экспортного центра, где провела рабочую встречу с руководством Группы РЭЦ. В ходе встречи стороны обсудили выход отношений России и Кубы на новый уровень и конкретные пути развития сотрудничества Группы РЭЦ и Республики Куба", - говорится в сообщении.
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Кабрисас, в частности, подчеркнул стратегическую важность торгово-экономического сотрудничества двух стран и отметил роль Группы РЭЦ в развитии взаимодействия российского и кубинского бизнес-сообществ.
"Вместе с бизнесом РЭЦ идентифицирует проекты на Кубе, в которых мы можем быть полезны и эффективны, и ищет пути создания благоприятных условий для их реализации как с использованием инструментов Группы РЭЦ - на нашем уровне, так и на межправительственном уровне. Уверена, сегодняшняя встреча внесет вклад в дальнейшее усиление сотрудничества России и Кубы", - сказала в свою очередь Никишина по итогам встречи.
С кубинской стороны во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, директор департамента инвестиций министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Карлос Луис Хорхе Мендес, генеральный директор по кредитам и долгам Центрального банка Кубы Амелиа Моралес Домингес, министр-советник по коммерческим вопросам посольства Кубы в РФ Ямила Фернандес дель Бусто.
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С российской стороны на встрече присутствовали старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков, исполняющий обязанности председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова, управляющий директор по работе с проблемными активами и урегулированию убытков РЭЦ Валерий Семенченков и директор по развитию зарубежной сети РЭЦ
Дмитрий Прохоренко.