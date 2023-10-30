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Заявки в павильоны АПК за границей можно теперь оформить на "Моем экспорте" - РИА Новости, 30.10.2023
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10:40 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/rets-1906097833.html
Заявки в павильоны АПК за границей можно теперь оформить на "Моем экспорте"
Заявки в павильоны АПК за границей можно теперь оформить на "Моем экспорте" - РИА Новости, 30.10.2023
Заявки в павильоны АПК за границей можно теперь оформить на "Моем экспорте"
Российские компании теперь могут оформлять заявки на размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах в электронной форме на цифровой... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:40
2023-10-30T10:40
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские компании теперь могут оформлять заявки на размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Начиная с октября 2023 года экспортеры подают заявки на размещение своей продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах через цифровую платформу "Мой экспорт". Для этого необходимо зарегистрироваться на портале", - говорится в сообщении.Там уточняется, что главной целью павильонов является продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран."Благодаря этой программе отечественные производители могут эффективнее представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами", - отмечают в РЭЦ.Данную меру поддержки РЭЦ предоставляет экспортерам с 2017 года. Первый шоу-рум был открыт в Китае. В настоящий момент на приоритетных рынках свою продукцию потенциальным покупателям предлагают более 130 компаний отечественного агропрома, они экспонируют свыше 2 тысяч уникальных позиций."Теперь государственная поддержка по размещению продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах доступна через личный кабинет на цифровой платформе "Мой экспорт". Этот новый сервис сокращает время и упрощает процесс получения услуги. Таким образом, мы делаем еще один шаг в направлении создания универсального инструмента, предоставляющего все услуги компаниям, связанным с внешнеэкономической деятельностью: от аналитики до получения различных мер государственной поддержки и финансирования", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК в следующих государствах: Китай (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), Саудовская Аравия (Эр-Рияд).При размещении продукции в павильонах российские компании обеспечиваются бесплатной инфраструктурой (выставочные площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования). Также им доступно продвижение продукции и реклама на международных площадках. Кроме того, экспортеры со стороны РЭЦ получают активное привлечение потенциальных покупателей.Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ.
https://ria.ru/20231026/kompanii_msp-1905331945.html
https://ria.ru/20231025/eksport-1905221938.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, китай
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай

Заявки в павильоны АПК за границей можно теперь оформить на "Моем экспорте"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские компании теперь могут оформлять заявки на размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Начиная с октября 2023 года экспортеры подают заявки на размещение своей продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах через цифровую платформу "Мой экспорт". Для этого необходимо зарегистрироваться на портале", - говорится в сообщении.
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Там уточняется, что главной целью павильонов является продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран.
"Благодаря этой программе отечественные производители могут эффективнее представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами", - отмечают в РЭЦ.
Данную меру поддержки РЭЦ предоставляет экспортерам с 2017 года. Первый шоу-рум был открыт в Китае. В настоящий момент на приоритетных рынках свою продукцию потенциальным покупателям предлагают более 130 компаний отечественного агропрома, они экспонируют свыше 2 тысяч уникальных позиций.
"Теперь государственная поддержка по размещению продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах доступна через личный кабинет на цифровой платформе "Мой экспорт". Этот новый сервис сокращает время и упрощает процесс получения услуги. Таким образом, мы делаем еще один шаг в направлении создания универсального инструмента, предоставляющего все услуги компаниям, связанным с внешнеэкономической деятельностью: от аналитики до получения различных мер государственной поддержки и финансирования", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК в следующих государствах: Китай (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), Саудовская Аравия (Эр-Рияд).
При размещении продукции в павильонах российские компании обеспечиваются бесплатной инфраструктурой (выставочные площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования). Также им доступно продвижение продукции и реклама на международных площадках. Кроме того, экспортеры со стороны РЭЦ получают активное привлечение потенциальных покупателей.
Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияКитай
 
 
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