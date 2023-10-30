https://ria.ru/20231030/razveddannye-1906197313.html

Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ

Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023

Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ

Израиль недооценил возможности движения ХАМАС и полностью провалил усилия по сбору разведданных по сектору Газа, подготовка ХАМАС к операции оставалась... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:44

2023-10-30T15:44

2023-10-30T15:44

в мире

израиль

ближний восток

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

иран

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Израиль недооценил возможности движения ХАМАС и полностью провалил усилия по сбору разведданных по сектору Газа, подготовка ХАМАС к операции оставалась незамеченной около года, пишет газета New York Times. "Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведданных, главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на собственное исследование, основанное на десятках интервью с израильскими, арабскими, европейскими и американскими чиновниками. Газета отмечает, что бойцы движения ХАМАС "прошли тщательную подготовку" и "практически оставались незамеченными в течение как минимум года". Ссылаясь на исследование, издание подчеркивает, что израильские официальные лица "в течение многих лет неправильно оценивали угрозу, исходящую от ХАМАС". Согласно официальной оценке разведки Израиля с мая 2021 года, ХАМАС не был заинтересован в нападении. Кроме того, по словам газеты, вера премьера Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных представителей израильской службы безопасности в то, что Иран и "Хезболла" представляют собой самую серьезную угрозу Израилю, "отвлекла внимание и ресурсы от противодействия ХАМАС". Наконец, американская разведка в последние годы практически прекратила сбор разведывательной информации о движении ХАМАС и его планах, полагая, что группировка представляет собой региональную угрозу, с которой Израиль справится, отмечает New York Times. По мнению издания, "высокомерие" израильских политиков и сотрудников служб безопасности "убедило" их в том, что военное и технологическое превосходство Израиля над ХАМАС позволит держать движение под контролем. Израильское агентство радиотехнической разведки, подразделение 8200, прекратило прослушивание ХАМАС годом ранее, "поскольку сочло это пустой тратой усилий", отметило издание.

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, иран