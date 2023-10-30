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Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
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15:44 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/razveddannye-1906197313.html
Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ
Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023
Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ
Израиль недооценил возможности движения ХАМАС и полностью провалил усилия по сбору разведданных по сектору Газа, подготовка ХАМАС к операции оставалась... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:44
2023-10-30T15:44
в мире
израиль
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
иран
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Израиль недооценил возможности движения ХАМАС и полностью провалил усилия по сбору разведданных по сектору Газа, подготовка ХАМАС к операции оставалась незамеченной около года, пишет газета New York Times. "Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведданных, главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на собственное исследование, основанное на десятках интервью с израильскими, арабскими, европейскими и американскими чиновниками. Газета отмечает, что бойцы движения ХАМАС "прошли тщательную подготовку" и "практически оставались незамеченными в течение как минимум года". Ссылаясь на исследование, издание подчеркивает, что израильские официальные лица "в течение многих лет неправильно оценивали угрозу, исходящую от ХАМАС". Согласно официальной оценке разведки Израиля с мая 2021 года, ХАМАС не был заинтересован в нападении. Кроме того, по словам газеты, вера премьера Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных представителей израильской службы безопасности в то, что Иран и "Хезболла" представляют собой самую серьезную угрозу Израилю, "отвлекла внимание и ресурсы от противодействия ХАМАС". Наконец, американская разведка в последние годы практически прекратила сбор разведывательной информации о движении ХАМАС и его планах, полагая, что группировка представляет собой региональную угрозу, с которой Израиль справится, отмечает New York Times. По мнению издания, "высокомерие" израильских политиков и сотрудников служб безопасности "убедило" их в том, что военное и технологическое превосходство Израиля над ХАМАС позволит держать движение под контролем. Израильское агентство радиотехнической разведки, подразделение 8200, прекратило прослушивание ХАМАС годом ранее, "поскольку сочло это пустой тратой усилий", отметило издание.
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в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, иран
В мире, Израиль, Ближний Восток, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Иран
Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, пишут СМИ

NYT: Израиль провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС, недооценив угрозу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Израиль недооценил возможности движения ХАМАС и полностью провалил усилия по сбору разведданных по сектору Газа, подготовка ХАМАС к операции оставалась незамеченной около года, пишет газета New York Times.
«
"Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведданных, главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на собственное исследование, основанное на десятках интервью с израильскими, арабскими, европейскими и американскими чиновниками.
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Газета отмечает, что бойцы движения ХАМАС "прошли тщательную подготовку" и "практически оставались незамеченными в течение как минимум года".
Ссылаясь на исследование, издание подчеркивает, что израильские официальные лица "в течение многих лет неправильно оценивали угрозу, исходящую от ХАМАС". Согласно официальной оценке разведки Израиля с мая 2021 года, ХАМАС не был заинтересован в нападении.
Кроме того, по словам газеты, вера премьера Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных представителей израильской службы безопасности в то, что Иран и "Хезболла" представляют собой самую серьезную угрозу Израилю, "отвлекла внимание и ресурсы от противодействия ХАМАС".
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Наконец, американская разведка в последние годы практически прекратила сбор разведывательной информации о движении ХАМАС и его планах, полагая, что группировка представляет собой региональную угрозу, с которой Израиль справится, отмечает New York Times.
По мнению издания, "высокомерие" израильских политиков и сотрудников служб безопасности "убедило" их в том, что военное и технологическое превосходство Израиля над ХАМАС позволит держать движение под контролем.
Израильское агентство радиотехнической разведки, подразделение 8200, прекратило прослушивание ХАМАС годом ранее, "поскольку сочло это пустой тратой усилий", отметило издание.
 
В миреИзраильБлижний ВостокХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаИран
 
 
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