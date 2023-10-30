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В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие - РИА Новости, 30.10.2023
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T01:06
2023-10-30T01:06
2023-10-30T01:59
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана."В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь", — говорится в публикации.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.
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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие
Минздрав Дагестана: в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости.
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале
минздрава Дагестана.
"В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь", — говорится в публикации.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
По информации Росавиации, силовики освободили аэродром в Махачкале. Саму воздушную гавань закрыли прием самолетов с 21:40 мск 29 октября до, предварительно, 02:59 мск 06 ноября.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование.