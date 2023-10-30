https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html

"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ

"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023

"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ

Военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:35

2023-10-30T03:35

2023-10-30T08:06

в мире

украина

киев

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Дикий live"."Такое количество людей (в рядах ВСУ. — Прим. ред.), у которых сносит крышу и которые начинают употреблять наркотические средства и алкоголь. <...> Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много", — посетовал политик.Он добавил, что под Киевом есть госпитали, забитые военнослужащими, которые буквально привязаны к койкам из-за того, что они могут представлять опасность для себя и окружающих.Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что волонтеры снабжают украинских солдат на передовой наркотиками.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906055403.html

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в мире, украина, киев, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины