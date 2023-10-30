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"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
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03:35 30.10.2023 (обновлено: 08:06 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html
"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ
"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023
"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ
Военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:35
2023-10-30T08:06
в мире
украина
киев
игорь мосийчук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Дикий live".&quot;Такое количество людей (в рядах ВСУ. — Прим. ред.), у которых сносит крышу и которые начинают употреблять наркотические средства и алкоголь. &lt;...&gt; Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много&quot;, — посетовал политик.Он добавил, что под Киевом есть госпитали, забитые военнослужащими, которые буквально привязаны к койкам из-за того, что они могут представлять опасность для себя и окружающих.Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что волонтеры снабжают украинских солдат на передовой наркотиками.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906055403.html
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в мире, украина, киев, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Сносит крышу". На Украине признали правду о происходящем в ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук: солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркозависимости

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Дикий live".
«

"Такое количество людей (в рядах ВСУ. — Прим. ред.), у которых сносит крышу и которые начинают употреблять наркотические средства и алкоголь. <...> Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много", — посетовал политик.

Он добавил, что под Киевом есть госпитали, забитые военнослужащими, которые буквально привязаны к койкам из-за того, что они могут представлять опасность для себя и окружающих.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал, что волонтеры снабжают украинских солдат на передовой наркотиками.
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В миреУкраинаКиевИгорь МосийчукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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