https://ria.ru/20231030/pvo-1906166427.html

Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:23

2023-10-30T14:23

2023-10-30T14:25

специальная военная операция на украине

харьковская область

кременная

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8431 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13019 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14776 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

харьковская область

кременная

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харьковская область, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область