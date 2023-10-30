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Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 30.10.2023 (обновлено: 14:25 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/pvo-1906166427.html
Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 30.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:23
2023-10-30T14:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
кременная
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8431 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13019 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14776 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
харьковская область
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харьковская область, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Кременная, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Запорожская область
Российская ПВО за сутки сбила почти 40 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила 39 украинских дронов и два снаряда HIMARS

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 517 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8431 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13019 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14776 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКременнаяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЗапорожская область
 
 
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