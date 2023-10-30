https://ria.ru/20231030/pvo-1906140916.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.10.2023
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:58
2023-10-30T12:58
2023-10-30T13:07
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.Менее часа назад он сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20231024/bpla-1905049253.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сработала система ПВО
Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.
Менее часа назад он сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
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