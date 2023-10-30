https://ria.ru/20231030/pvo-1906140916.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.10.2023

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:58

2023-10-30T12:58

2023-10-30T13:07

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.Менее часа назад он сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20231024/bpla-1905049253.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев