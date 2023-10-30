https://ria.ru/20231030/putin-1906293964.html

США не устраивает участие России в решении мировых проблем, заявил Путин

США не устраивает участие России в решении мировых проблем, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023

США не устраивает участие России в решении мировых проблем, заявил Путин

США не устраивает участие России в решении мировых и региональных проблем, включая Ближний Восток, они верят в свою исключительность, заявил президент России... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:36

2023-10-30T21:36

2023-10-30T21:59

сша

россия

в мире

ближний восток

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. США не устраивает участие России в решении мировых и региональных проблем, включая Ближний Восток, они верят в свою исключительность, заявил президент России Владимир Путин."Не добиваясь результатов на поле боя, (США) хотят расколоть нас, что касается России, изнутри ослабить и посеять смуту. Их также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем, в том числе ближневосточного урегулирования. Их вообще не устраивает, когда кто-то говорит или действует не по их указке. Они верят только в свою исключительность, в то, что им все позволено", - сказал Путин на совещании по ситуации в Республике Дагестан.Он отметил, что им не нужен мир на Святой земле, а нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому Соединенные Штаты всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа и на том, чтобы остановить кровопролитие.

сша

россия

ближний восток

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сша, россия, в мире, ближний восток, владимир путин