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Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США - РИА Новости, 30.10.2023
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21:29 30.10.2023 (обновлено: 23:51 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/putin-1906292898.html
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США - РИА Новости, 30.10.2023
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США
Президент России Владимир Путин предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности американских спецслужб, работающих... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:29
2023-10-30T23:51
украина
в мире
израиль
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности американских спецслужб, работающих на Украине."Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", - сказал Путин во время совещания по ситуации в Республике Дагестан.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.
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украина, в мире, израиль, россия, владимир путин
Украина, В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин
Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США

Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу спецслужб США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности американских спецслужб, работающих на Украине.
"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", - сказал Путин во время совещания по ситуации в Республике Дагестан.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе
29 октября, 10:27
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны.
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.
 
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