https://ria.ru/20231030/putin-1906291623.html

Путин: ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против России

Путин: ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против России - РИА Новости, 30.10.2023

Путин: ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против России

Драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты пытаются использовать против России, для дестабилизации и раскола российского... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:20

2023-10-30T21:20

2023-10-30T21:59

ближний восток

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

в мире

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт - РИА Новости. Драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты пытаются использовать против России, для дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального общества, заявил президент России Владимир Путин."Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. Повторю, те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная, корыстная цель таких геополитических кукловодов", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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ближний восток, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, в мире