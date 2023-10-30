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Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности - РИА Новости, 31.10.2023
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21:20 30.10.2023 (обновлено: 00:41 31.10.2023)
https://ria.ru/20231030/putin-1906291519.html
Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности
Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности - РИА Новости, 31.10.2023
Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности
Невозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-30T21:20
2023-10-31T00:41
ближний восток
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт — РИА Новости. Невозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане."Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", — отметил российский лидер.Он напомнил, что обострение конфликта на Ближнем востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.При этом, подчеркнул президент, вместо наказания преступников и террористов последовала месть по принципу коллективной ответственности.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары на территории анклава по объектам, в том числе гражданским. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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ближний восток, в мире, израиль, хамас, владимир путин, оон, россия
Ближний Восток, В мире, Израиль, ХАМАС, Владимир Путин, ООН, Россия
Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности

Путин: страшные события, происходящие сейчас в Газе, никак нельзя оправдать

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт — РИА Новости. Невозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.
"Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", — отметил российский лидер.
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Он напомнил, что обострение конфликта на Ближнем востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.
При этом, подчеркнул президент, вместо наказания преступников и террористов последовала месть по принципу коллективной ответственности.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары на территории анклава по объектам, в том числе гражданским. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
 
Ближний ВостокВ миреИзраильХАМАСВладимир ПутинООНРоссия
 
 
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