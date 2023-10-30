https://ria.ru/20231030/putin-1906291519.html

Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности

Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности - РИА Новости, 31.10.2023

Путин: на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности

Невозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-30T21:20

2023-10-30T21:20

2023-10-31T00:41

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт — РИА Новости. Невозможно найти оправдание событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане."Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", — отметил российский лидер.Он напомнил, что обострение конфликта на Ближнем востоке началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.При этом, подчеркнул президент, вместо наказания преступников и террористов последовала месть по принципу коллективной ответственности.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары на территории анклава по объектам, в том числе гражданским. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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ближний восток, в мире, израиль, хамас, владимир путин, оон, россия