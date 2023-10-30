https://ria.ru/20231030/putin-1906140274.html

Путин получал и получает данные по ситуации в Дагестане, заявил Песков

Путин получал и получает данные по ситуации в Дагестане, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2023

Путин получал и получает данные по ситуации в Дагестане, заявил Песков

Президент России Владимир Путин получал и получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:57

2023-10-30T12:57

2023-10-30T12:57

махачкала

россия

тель-авив

дмитрий песков

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получал и получает доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова", - сказал Песков журналистам.В понедельник Росавиация сообщила, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906124464.html

махачкала

россия

тель-авив

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махачкала, россия, тель-авив, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), беспорядки в аэропорту махачкалы