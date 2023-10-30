https://ria.ru/20231030/provokatsiya-1906304611.html

Кадыров рассказал о пресечении попытки провокаций в Чечне

Кадыров рассказал о пресечении попытки провокаций в Чечне - РИА Новости, 30.10.2023

Кадыров рассказал о пресечении попытки провокаций в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя беспорядки в Дагестане в воскресенье, отметил, что в Чеченской Республике была оперативно пресечена попытка подобной... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:05

2023-10-30T23:05

2023-10-30T23:33

рамзан кадыров

происшествия

махачкала

израиль

ахмед дудаев

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя беспорядки в Дагестане в воскресенье, отметил, что в Чеченской Республике была оперативно пресечена попытка подобной провокации.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны."Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы так же были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906299258.html

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рамзан кадыров, происшествия, махачкала, израиль, ахмед дудаев, беспорядки в аэропорту махачкалы