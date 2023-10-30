https://ria.ru/20231030/protest-1906248907.html

На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов

На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов - РИА Новости, 30.10.2023

На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов

Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:33

2023-10-30T17:33

2023-10-30T18:04

в мире

лондон

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с британским парламентом. "После медленного 25-минутного марша у Парламентской площади 65 человек были задержаны", - написало экодвижение в соцсети X. Ранее лондонская полиция сообщала о 62 задержаниях. В демонстрации приняли участие десятки человек, выступающих против новых проектов в нефтегазовой сфере. Движение транспорта было временно затруднено из-за "медленного марша" активистов, однако после вмешательства полицейских движение было восстановлено, сообщали в ведомстве. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20231026/krakhmal-1905473133.html

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в мире, лондон