На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов
На протестах на Парламентской площади в Лондоне задержали 65 экоактивистов
© Just Stop Oil/XЗадержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
Задержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с британским парламентом.
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"После медленного 25-минутного марша у Парламентской площади 65 человек были задержаны", - написало экодвижение в соцсети X.
Ранее лондонская полиция сообщала о 62 задержаниях. В демонстрации приняли участие десятки человек, выступающих против новых проектов в нефтегазовой сфере. Движение транспорта было временно затруднено из-за "медленного марша" активистов, однако после вмешательства полицейских движение было восстановлено, сообщали в ведомстве.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.