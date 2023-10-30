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На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов - РИА Новости, 30.10.2023
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17:33 30.10.2023 (обновлено: 18:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/protest-1906248907.html
На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов
На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов - РИА Новости, 30.10.2023
На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов
Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:33
2023-10-30T18:04
в мире
лондон
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с британским парламентом. "После медленного 25-минутного марша у Парламентской площади 65 человек были задержаны", - написало экодвижение в соцсети X. Ранее лондонская полиция сообщала о 62 задержаниях. В демонстрации приняли участие десятки человек, выступающих против новых проектов в нефтегазовой сфере. Движение транспорта было временно затруднено из-за "медленного марша" активистов, однако после вмешательства полицейских движение было восстановлено, сообщали в ведомстве. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20231026/krakhmal-1905473133.html
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в мире, лондон
В мире, Лондон
На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов

На протестах на Парламентской площади в Лондоне задержали 65 экоактивистов

© Just Stop Oil/XЗадержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
Задержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
© Just Stop Oil/X
Задержание участницы протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil в Лондоне. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с британским парламентом.
«
"После медленного 25-минутного марша у Парламентской площади 65 человек были задержаны", - написало экодвижение в соцсети X.
Ранее лондонская полиция сообщала о 62 задержаниях. В демонстрации приняли участие десятки человек, выступающих против новых проектов в нефтегазовой сфере. Движение транспорта было временно затруднено из-за "медленного марша" активистов, однако после вмешательства полицейских движение было восстановлено, сообщали в ведомстве.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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