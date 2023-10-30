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Подозреваемого в убийстве в Калининграде нашли спустя 27 лет по запаху - РИА Новости, 30.10.2023
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13:06 30.10.2023 (обновлено: 17:50 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html
Подозреваемого в убийстве в Калининграде нашли спустя 27 лет по запаху
Подозреваемого в убийстве в Калининграде нашли спустя 27 лет по запаху - РИА Новости, 30.10.2023
Подозреваемого в убийстве в Калининграде нашли спустя 27 лет по запаху
В Калининградской области раскрыли убийство 27-летней давности — в этом следователям помог запаховый след, рассказали в региональном главке СК. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:06
2023-10-30T17:50
происшествия
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. В Калининградской области раскрыли убийство 27-летней давности — в этом следователям помог запаховый след, рассказали в региональном главке СК. Преступление было совершено в 1996 году. Местный житель, вернувшийся из командировки, обнаружил в квартире тела своей 38-летней жены и 15-летней дочери. Младшая дочь, десяти лет, осталась жива, но ничего не смогла рассказать. Орудием убийства был галстук, обе девочки были изнасилованы, причем младшую преступник пытался задушить тем же галстуком. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, хотя в деле имелся фоторобот подозреваемого, составленный соседкой, которая встретила его в подъезде.Следователи, занимающиеся раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, отрабатывали различные версии, в том числе о причастности к этому убийству лиц, уже судимых за аналогичные деяния. В поле их зрения попал фигурант, отбывавший пожизненный заключение за убийство пятерых человек, в том числе двух детей."У мужчины взяли биологические образцы для сравнительного исследования, проведена ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Она установила на галстуке, которым были задушены жертвы, запаховый след обвиняемого", — объяснили в СК. Кроме того, его опознала свидетельница. В результате 52-летнему уроженцу города Гусева предъявили обвинения в умышленном убийстве двух лиц, сопряженном с изнасилованием, и в покушении на убийство, также сопряженном с изнасилованием. По версии следствия, в ночь на 7 июля 1996 года обвиняемый находился в квартире женщины, с которой познакомился накануне. Будучи пьян, он задушил женщину галстуком, а затем прошел в комнату, где спали дочери убитой. Накинув на шею десятилетней девочки тот же галстук, он изнасиловал ее."Полагая, что ребенок мертв, фигурант совершил те же самые действия в отношении 15-летней школьницы, после чего с места преступления скрылся", — добавили в СК.Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
https://ria.ru/20230521/ubiystvo-1872912729.html
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происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в убийстве в Калининграде нашли спустя 27 лет по запаху

Калининградские следователи по запаху нашли подозреваемого в двойном убийстве

© СУ СК России по Калининградской области/ВКонтактеДопрос уроженца города Гусева, обвиняемого в совершении двойного убийства и изнасилования в 1996 году
Допрос уроженца города Гусева, обвиняемого в совершении двойного убийства и изнасилования в 1996 году
© СУ СК России по Калининградской области/ВКонтакте
Допрос уроженца города Гусева, обвиняемого в совершении двойного убийства и изнасилования в 1996 году
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. В Калининградской области раскрыли убийство 27-летней давности — в этом следователям помог запаховый след, рассказали в региональном главке СК.
Преступление было совершено в 1996 году. Местный житель, вернувшийся из командировки, обнаружил в квартире тела своей 38-летней жены и 15-летней дочери. Младшая дочь, десяти лет, осталась жива, но ничего не смогла рассказать. Орудием убийства был галстук, обе девочки были изнасилованы, причем младшую преступник пытался задушить тем же галстуком. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, хотя в деле имелся фоторобот подозреваемого, составленный соседкой, которая встретила его в подъезде.
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Следователи, занимающиеся раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, отрабатывали различные версии, в том числе о причастности к этому убийству лиц, уже судимых за аналогичные деяния. В поле их зрения попал фигурант, отбывавший пожизненный заключение за убийство пятерых человек, в том числе двух детей.
"У мужчины взяли биологические образцы для сравнительного исследования, проведена ольфакторная (запаховая) судебная экспертиза. Она установила на галстуке, которым были задушены жертвы, запаховый след обвиняемого", — объяснили в СК.
Кроме того, его опознала свидетельница.
В результате 52-летнему уроженцу города Гусева предъявили обвинения в умышленном убийстве двух лиц, сопряженном с изнасилованием, и в покушении на убийство, также сопряженном с изнасилованием.
По версии следствия, в ночь на 7 июля 1996 года обвиняемый находился в квартире женщины, с которой познакомился накануне. Будучи пьян, он задушил женщину галстуком, а затем прошел в комнату, где спали дочери убитой. Накинув на шею десятилетней девочки тот же галстук, он изнасиловал ее.
"Полагая, что ребенок мертв, фигурант совершил те же самые действия в отношении 15-летней школьницы, после чего с места преступления скрылся", — добавили в СК.
Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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