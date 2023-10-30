https://ria.ru/20231030/programma-1906246751.html

В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области

В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2023

В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области

Модель государственно-частного партнерства в рамках десятилетней программы развития Запорожской области после приведения к федеральным стандартам позволит... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:28

2023-10-30T17:28

2023-10-30T17:28

запорожская область

россия

киев

евгений балицкий

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Модель государственно-частного партнерства в рамках десятилетней программы развития Запорожской области после приведения к федеральным стандартам позволит привлечь в регион несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году, сообщили РИА Новости в минэкономразвития региона. "Модель уже успешно применяется в регионе и позволила привлечь крупный и средний бизнес для инвестиций. Приведение модели к федеральным стандартам, по оценкам экспертов, позволит дополнительно привлечь в Запорожскую область несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году. Запорожская область и министерство экономического развития РФ нацелены на создание кадрового резерва для возможности реализации мега-проектов, заложенных в программу десятилетнего развития. Подготовка кадров будет реализовываться параллельно с программой переселения для предпринимателей, инициированной Запорожской областью", - говорится в сообщении. Как отмечается, Минэкономразвития РФ провело первичную экспертизу программы развития Запорожской области, план поддержан главой федерального ведомства. Уже проведен первый этап обучения по принципам государственно-частного управления для 14 госслужащих региона и 16 представителей ещё нескольких субъектов РФ. Оператором-агентом образовательных треков назначен ВЭБ.РФ. Обучение проводит Институт развития государственно-частного партнёрства. В августе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах развития региона и представил соответствующую программу, рассчитанную на десять лет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

запорожская область

россия

киев

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запорожская область, россия, киев, евгений балицкий, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика