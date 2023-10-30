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В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2023
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17:28 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/programma-1906246751.html
В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области
В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2023
В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области
Модель государственно-частного партнерства в рамках десятилетней программы развития Запорожской области после приведения к федеральным стандартам позволит... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:28
2023-10-30T17:28
запорожская область
россия
киев
евгений балицкий
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Модель государственно-частного партнерства в рамках десятилетней программы развития Запорожской области после приведения к федеральным стандартам позволит привлечь в регион несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году, сообщили РИА Новости в минэкономразвития региона. "Модель уже успешно применяется в регионе и позволила привлечь крупный и средний бизнес для инвестиций. Приведение модели к федеральным стандартам, по оценкам экспертов, позволит дополнительно привлечь в Запорожскую область несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году. Запорожская область и министерство экономического развития РФ нацелены на создание кадрового резерва для возможности реализации мега-проектов, заложенных в программу десятилетнего развития. Подготовка кадров будет реализовываться параллельно с программой переселения для предпринимателей, инициированной Запорожской областью", - говорится в сообщении. Как отмечается, Минэкономразвития РФ провело первичную экспертизу программы развития Запорожской области, план поддержан главой федерального ведомства. Уже проведен первый этап обучения по принципам государственно-частного управления для 14 госслужащих региона и 16 представителей ещё нескольких субъектов РФ. Оператором-агентом образовательных треков назначен ВЭБ.РФ. Обучение проводит Институт развития государственно-частного партнёрства. В августе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах развития региона и представил соответствующую программу, рассчитанную на десять лет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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запорожская область, россия, киев, евгений балицкий, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Запорожская область, Россия, Киев, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области

МЭР: программа развития Запорожской области поможет привлечь десятки млрд рублей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Модель государственно-частного партнерства в рамках десятилетней программы развития Запорожской области после приведения к федеральным стандартам позволит привлечь в регион несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году, сообщили РИА Новости в минэкономразвития региона.
«
"Модель уже успешно применяется в регионе и позволила привлечь крупный и средний бизнес для инвестиций. Приведение модели к федеральным стандартам, по оценкам экспертов, позволит дополнительно привлечь в Запорожскую область несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году. Запорожская область и министерство экономического развития РФ нацелены на создание кадрового резерва для возможности реализации мега-проектов, заложенных в программу десятилетнего развития. Подготовка кадров будет реализовываться параллельно с программой переселения для предпринимателей, инициированной Запорожской областью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Минэкономразвития РФ провело первичную экспертизу программы развития Запорожской области, план поддержан главой федерального ведомства. Уже проведен первый этап обучения по принципам государственно-частного управления для 14 госслужащих региона и 16 представителей ещё нескольких субъектов РФ. Оператором-агентом образовательных треков назначен ВЭБ.РФ. Обучение проводит Институт развития государственно-частного партнёрства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
В августе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах развития региона и представил соответствующую программу, рассчитанную на десять лет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
 
Запорожская областьРоссияКиевЕвгений БалицкийВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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