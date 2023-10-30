В МЭР рассказали о программе развития Запорожской области
МЭР: программа развития Запорожской области поможет привлечь десятки млрд рублей
Бердянск. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Модель государственно-частного партнерства в рамках десятилетней программы развития Запорожской области после приведения к федеральным стандартам позволит привлечь в регион несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году, сообщили РИА Новости в минэкономразвития региона.
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"Модель уже успешно применяется в регионе и позволила привлечь крупный и средний бизнес для инвестиций. Приведение модели к федеральным стандартам, по оценкам экспертов, позволит дополнительно привлечь в Запорожскую область несколько десятков миллиардов рублей уже в следующем году. Запорожская область и министерство экономического развития РФ нацелены на создание кадрового резерва для возможности реализации мега-проектов, заложенных в программу десятилетнего развития. Подготовка кадров будет реализовываться параллельно с программой переселения для предпринимателей, инициированной Запорожской областью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Минэкономразвития РФ провело первичную экспертизу программы развития Запорожской области, план поддержан главой федерального ведомства. Уже проведен первый этап обучения по принципам государственно-частного управления для 14 госслужащих региона и 16 представителей ещё нескольких субъектов РФ. Оператором-агентом образовательных треков назначен ВЭБ.РФ. Обучение проводит Институт развития государственно-частного партнёрства.
В августе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах развития региона и представил соответствующую программу, рассчитанную на десять лет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.