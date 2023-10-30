https://ria.ru/20231030/prognoz-1906051921.html

"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю

"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю - РИА Новости, 30.10.2023

"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю

Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T01:30

2023-10-30T01:30

2023-10-30T03:01

в мире

израиль

сша

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы (США. — Прим. ред.) обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт. — Прим. ред.) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться", — предупредил он.По мнению эксперта, США "вступают в конфронтацию" со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

https://ria.ru/20231029/izrail-1905991937.html

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сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, сша, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году