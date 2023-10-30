Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 30.10.2023 (обновлено: 03:01 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/prognoz-1906051921.html
"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю
"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю - РИА Новости, 30.10.2023
"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю
Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T01:30
2023-10-30T03:01
в мире
израиль
сша
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905027629_0:148:2836:1743_1920x0_80_0_0_1cacadbd962fd04c2d02876432a4d58d.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы (США. — Прим. ред.) обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт. — Прим. ред.) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться", — предупредил он.По мнению эксперта, США "вступают в конфронтацию" со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
https://ria.ru/20231029/izrail-1905991937.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905027629_300:0:2821:1891_1920x0_80_0_0_36fd8f2a4048dca48ca5298519a05704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю

Полковник Макгрегор заявил, что решения США ведут к уничтожению Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника
Израильская бронетехника - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«
"Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы (США. — Прим. ред.) обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт. — Прим. ред.) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться", — предупредил он.
По мнению эксперта, США "вступают в конфронтацию" со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Израильские солдаты на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны
Вчера, 16:53
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала