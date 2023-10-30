"Ничего не останется". Американский военный дал мрачный прогноз по Израилю
Полковник Макгрегор заявил, что решения США ведут к уничтожению Израиля
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
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"Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы (США. — Прим. ред.) обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт. — Прим. ред.) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться", — предупредил он.
По мнению эксперта, США "вступают в конфронтацию" со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.