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В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023

В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:37

2023-10-30T12:37

2023-10-30T12:37

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анна кузнецова

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта, документ есть в думской электронной базе. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в документе. В проекте также отмечается, что дети составили 40% от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. В этой связи ООН, главной целью создания которой являлось поддержание мира и безопасности на планете, оказалась неэффективной, именно поэтому депутаты ГД обращаются к парламентариям мира для того, чтобы остановить происходящее. "Государственная Дума считает важным активизировать усилия рабочей группы Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, дать оценку и придать новый импульс деятельности таких специализированных учреждений ООН, как созданный еще в 1968 году Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия", - говорится в проекте обращения. Отмечается, что постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.

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россия, анна кузнецова, госдума рф, оон, одкб, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году