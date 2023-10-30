Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/proekt-1906134898.html
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:37
2023-10-30T12:37
россия
анна кузнецова
госдума рф
оон
одкб
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта, документ есть в думской электронной базе. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в документе. В проекте также отмечается, что дети составили 40% от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. В этой связи ООН, главной целью создания которой являлось поддержание мира и безопасности на планете, оказалась неэффективной, именно поэтому депутаты ГД обращаются к парламентариям мира для того, чтобы остановить происходящее. "Государственная Дума считает важным активизировать усилия рабочей группы Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, дать оценку и придать новый импульс деятельности таких специализированных учреждений ООН, как созданный еще в 1968 году Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия", - говорится в проекте обращения. Отмечается, что постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна кузнецова, госдума рф, оон, одкб, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, ООН, ОДКБ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в Израиле и Палестине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта, документ есть в думской электронной базе.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в документе.
В проекте также отмечается, что дети составили 40% от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. В этой связи ООН, главной целью создания которой являлось поддержание мира и безопасности на планете, оказалась неэффективной, именно поэтому депутаты ГД обращаются к парламентариям мира для того, чтобы остановить происходящее.
"Государственная Дума считает важным активизировать усилия рабочей группы Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, дать оценку и придать новый импульс деятельности таких специализированных учреждений ООН, как созданный еще в 1968 году Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия", - говорится в проекте обращения.
Отмечается, что постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
РоссияАнна КузнецоваГосдума РФООНОДКБОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала