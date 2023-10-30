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В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.10.2023
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:37
2023-10-30T12:37
2023-10-30T12:37
россия
анна кузнецова
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одкб
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта, документ есть в думской электронной базе. "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в документе. В проекте также отмечается, что дети составили 40% от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. В этой связи ООН, главной целью создания которой являлось поддержание мира и безопасности на планете, оказалась неэффективной, именно поэтому депутаты ГД обращаются к парламентариям мира для того, чтобы остановить происходящее. "Государственная Дума считает важным активизировать усилия рабочей группы Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, дать оценку и придать новый импульс деятельности таких специализированных учреждений ООН, как созданный еще в 1968 году Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия", - говорится в проекте обращения. Отмечается, что постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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россия, анна кузнецова, госдума рф, оон, одкб, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, ООН, ОДКБ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в Израиле и Палестине
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова совместно с комитетом ГД по международным делам и комитетом по семье внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об обращении Думы к ООН и международным парламентским организациям в связи с массовой гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта, документ есть в думской электронной базе.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в документе.
В проекте также отмечается, что дети составили 40% от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. В этой связи ООН, главной целью создания которой являлось поддержание мира и безопасности на планете, оказалась неэффективной, именно поэтому депутаты ГД обращаются к парламентариям мира для того, чтобы остановить происходящее.
"Государственная Дума считает важным активизировать усилия рабочей группы Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, дать оценку и придать новый импульс деятельности таких специализированных учреждений ООН, как созданный еще в 1968 году Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия", - говорится в проекте обращения.
Отмечается, что постановление будет направлено президенту РФ Владимиру Путину
, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ
, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия
, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.
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