https://ria.ru/20231030/primore-1906127141.html

В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась

В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась - РИА Новости, 30.10.2023

В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась

Иномарка вылетела на железнодорожные пути в Приморье и загорелась, движение поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в региональном министерстве по делам ГО и... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:12

2023-10-30T12:12

2023-10-30T12:21

происшествия

дальневосточная железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Иномарка вылетела на железнодорожные пути в Приморье и загорелась, движение поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в региональном министерстве по делам ГО и ЧС. В соцсетях распространилось видео со стоящим на путях автомобилем, охваченным огнем. "На перегоне Новонежино-Смоляниново Corolla Fielder вылетела на железнодорожный путь. Пострадавших нет. (На тушении - ред.) работала 40-я часть, железнодорожное движение не перекрывалось", - говорится в сообщении. В пресс-службе Дальневосточной железной дороги агентству уточнили, что пассажирские поезда находятся в графике. "Движение по одному пути не прерывалось. В 14.40 (07.40 мск) МЧС убрали машину с пути", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20231017/dtp-1903275391.html

приморский край

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происшествия, дальневосточная железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край