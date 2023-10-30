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В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась - РИА Новости, 30.10.2023
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12:12 30.10.2023 (обновлено: 12:21 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/primore-1906127141.html
В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась
В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась - РИА Новости, 30.10.2023
В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась
Иномарка вылетела на железнодорожные пути в Приморье и загорелась, движение поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в региональном министерстве по делам ГО и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:12
2023-10-30T12:21
происшествия
дальневосточная железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Иномарка вылетела на железнодорожные пути в Приморье и загорелась, движение поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в региональном министерстве по делам ГО и ЧС. В соцсетях распространилось видео со стоящим на путях автомобилем, охваченным огнем. "На перегоне Новонежино-Смоляниново Corolla Fielder вылетела на железнодорожный путь. Пострадавших нет. (На тушении - ред.) работала 40-я часть, железнодорожное движение не перекрывалось", - говорится в сообщении. В пресс-службе Дальневосточной железной дороги агентству уточнили, что пассажирские поезда находятся в графике. "Движение по одному пути не прерывалось. В 14.40 (07.40 мск) МЧС убрали машину с пути", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903275391.html
приморский край
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происшествия, дальневосточная железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Дальневосточная железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье машина вылетела на железнодорожные пути и загорелась

В Приморье иномарка вылетела на железнодорожные пути и загорелась

© Стоп-кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где иномарка вылетела на железнодорожные пути и загорелась в Приморье. 30 октября 2023
Место происшествия, где иномарка вылетела на железнодорожные пути и загорелась в Приморье. 30 октября 2023
© Стоп-кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где иномарка вылетела на железнодорожные пути и загорелась в Приморье. 30 октября 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Иномарка вылетела на железнодорожные пути в Приморье и загорелась, движение поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в региональном министерстве по делам ГО и ЧС.
В соцсетях распространилось видео со стоящим на путях автомобилем, охваченным огнем.
"На перегоне Новонежино-Смоляниново Corolla Fielder вылетела на железнодорожный путь. Пострадавших нет. (На тушении - ред.) работала 40-я часть, железнодорожное движение не перекрывалось", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Дальневосточной железной дороги агентству уточнили, что пассажирские поезда находятся в графике.
"Движение по одному пути не прерывалось. В 14.40 (07.40 мск) МЧС убрали машину с пути", - сказал собеседник.
Возгорание двух автомобилей в Соловьином проезде в Москве. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения
17 октября, 11:33
 
ПроисшествияДальневосточная железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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