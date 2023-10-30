https://ria.ru/20231030/prigovor-1906237146.html

Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный

Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный - РИА Новости, 30.10.2023

Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил двух коммерсантов к пяти годам колонии каждого за хищения при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:13

2023-10-30T17:13

2023-10-30T17:37

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александр загорулько

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил двух коммерсантов к пяти годам колонии каждого за хищения при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Гендиректор ООО "Респект-СМ" Алик Алексанян и гендиректора ООО "Баваль" Баграт Мирзоян признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), второй - также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)."Суд провозгласил приговор фигурантам по делу хищениях при строительстве космодрома Восточный… Алексаняну и Мирзояну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Также частично удовлетворен гражданский иск.Как писал в июне 2021 года, по контрактам с АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) "Респект-СМ" должен был достроить топливохранилище в ЗАТО Циолковский, однако, получив аванс 700 миллионов рублей, выполнил работы только на 100 миллионов. Еще 60 миллионов были похищены - как считало следствие, это произошло при содействии аффилированной с "Респект-СМ" фирмы "Баваль".Строительство первой очереди космодрома Восточный (с 2019 года идет следующий этап - возведение инфраструктуры для ракет семейства "Ангара") сотрясали скандалы: как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было похищено 11 миллиардов рублей.Так, к уголовной ответственности привлечены бывшие первый заместитель и заместитель директора Спецстроя России Александр Загорулько и Александр Буряков, реальные сроки получили бывшие глава и замглавы ФГУП "Дальспецстрой" (структура Спецстроя) Юрий Хризман и Михаил Гельман. Позже были задержаны директор космического центра "Восточный" Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, но о приговорах по ним не сообщалось.

https://ria.ru/20230926/khischenie-1898733263.html

https://ria.ru/20231027/dagestan-1905611069.html

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происшествия, россия, москва, циолковский (наукоград), дмитрий песков, александр загорулько, александр буряков