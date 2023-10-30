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Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный - РИА Новости, 30.10.2023
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17:13 30.10.2023 (обновлено: 17:37 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/prigovor-1906237146.html
Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный
Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный - РИА Новости, 30.10.2023
Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил двух коммерсантов к пяти годам колонии каждого за хищения при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:13
2023-10-30T17:37
происшествия
россия
москва
циолковский (наукоград)
дмитрий песков
александр загорулько
александр буряков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил двух коммерсантов к пяти годам колонии каждого за хищения при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Гендиректор ООО "Респект-СМ" Алик Алексанян и гендиректора ООО "Баваль" Баграт Мирзоян признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), второй - также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)."Суд провозгласил приговор фигурантам по делу хищениях при строительстве космодрома Восточный… Алексаняну и Мирзояну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Также частично удовлетворен гражданский иск.Как писал в июне 2021 года, по контрактам с АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) "Респект-СМ" должен был достроить топливохранилище в ЗАТО Циолковский, однако, получив аванс 700 миллионов рублей, выполнил работы только на 100 миллионов. Еще 60 миллионов были похищены - как считало следствие, это произошло при содействии аффилированной с "Респект-СМ" фирмы "Баваль".Строительство первой очереди космодрома Восточный (с 2019 года идет следующий этап - возведение инфраструктуры для ракет семейства "Ангара") сотрясали скандалы: как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было похищено 11 миллиардов рублей.Так, к уголовной ответственности привлечены бывшие первый заместитель и заместитель директора Спецстроя России Александр Загорулько и Александр Буряков, реальные сроки получили бывшие глава и замглавы ФГУП "Дальспецстрой" (структура Спецстроя) Юрий Хризман и Михаил Гельман. Позже были задержаны директор космического центра "Восточный" Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, но о приговорах по ним не сообщалось.
https://ria.ru/20230926/khischenie-1898733263.html
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происшествия, россия, москва, циолковский (наукоград), дмитрий песков, александр загорулько, александр буряков
Происшествия, Россия, Москва, Циолковский (наукоград), Дмитрий Песков, Александр Загорулько, Александр Буряков
Двум коммерсантам вынесли приговор за хищения на космодроме Восточный

Двум коммерсантам дали по пять лет колонии за хищения на космодроме Восточный

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил двух коммерсантов к пяти годам колонии каждого за хищения при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Гендиректор ООО "Респект-СМ" Алик Алексанян и гендиректора ООО "Баваль" Баграт Мирзоян признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), второй - также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Место судьи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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"Суд провозгласил приговор фигурантам по делу хищениях при строительстве космодрома Восточный… Алексаняну и Мирзояну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Также частично удовлетворен гражданский иск.
Как писал в июне 2021 года, по контрактам с АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) "Респект-СМ" должен был достроить топливохранилище в ЗАТО Циолковский, однако, получив аванс 700 миллионов рублей, выполнил работы только на 100 миллионов. Еще 60 миллионов были похищены - как считало следствие, это произошло при содействии аффилированной с "Респект-СМ" фирмы "Баваль".
Строительство первой очереди космодрома Восточный (с 2019 года идет следующий этап - возведение инфраструктуры для ракет семейства "Ангара") сотрясали скандалы: как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было похищено 11 миллиардов рублей.
Так, к уголовной ответственности привлечены бывшие первый заместитель и заместитель директора Спецстроя России Александр Загорулько и Александр Буряков, реальные сроки получили бывшие глава и замглавы ФГУП "Дальспецстрой" (структура Спецстроя) Юрий Хризман и Михаил Гельман. Позже были задержаны директор космического центра "Восточный" Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, но о приговорах по ним не сообщалось.
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ПроисшествияРоссияМоскваЦиолковский (наукоград)Дмитрий ПесковАлександр ЗагорулькоАлександр Буряков
 
 
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