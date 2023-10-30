https://ria.ru/20231030/prigovor-1906154175.html
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя - РИА Новости, 30.10.2023
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя
Жительница Великого Устюга, убившая сожителя и надругавшаяся над его телом, приговорена к 9 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:45
2023-10-30T13:45
2023-10-30T13:59
происшествия
вологодская область
великий устюг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906157960_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2e8cf3dd10397c71e832b22a4a6af180.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Жительница Великого Устюга, убившая сожителя и надругавшаяся над его телом, приговорена к 9 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. В полицию в апреле 2023 года обратилась жительница Великого Устюга с заявлением о том, что ее 44-летний сын уже две недели не выходит на связь. Полицейские оперативно нашли сожительницу пропавшего, которая призналась в убийстве. Как установило следствие, во время ссоры она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сожителя ножом и задушила веревкой. "Понимая, что тот скончался, фигурантка надругалась над его телом, после чего расчленила, упаковала фрагменты в мешки и перевезла на тележке в хозяйственную постройку, принадлежавшую убитому. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891390700.html
вологодская область
великий устюг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906157960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b396d7c686786894f8cbbf7520aaba4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, великий устюг
Происшествия, Вологодская область, Великий Устюг
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя
В Великом Устюге женщине дали 9 лет колонии за убийство и расчленение сожителя