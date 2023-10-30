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В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя - РИА Новости, 30.10.2023
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13:45 30.10.2023 (обновлено: 13:59 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/prigovor-1906154175.html
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя - РИА Новости, 30.10.2023
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя
Жительница Великого Устюга, убившая сожителя и надругавшаяся над его телом, приговорена к 9 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:45
2023-10-30T13:59
происшествия
вологодская область
великий устюг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Жительница Великого Устюга, убившая сожителя и надругавшаяся над его телом, приговорена к 9 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. В полицию в апреле 2023 года обратилась жительница Великого Устюга с заявлением о том, что ее 44-летний сын уже две недели не выходит на связь. Полицейские оперативно нашли сожительницу пропавшего, которая призналась в убийстве. Как установило следствие, во время ссоры она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сожителя ножом и задушила веревкой. "Понимая, что тот скончался, фигурантка надругалась над его телом, после чего расчленила, упаковала фрагменты в мешки и перевезла на тележке в хозяйственную постройку, принадлежавшую убитому. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891390700.html
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происшествия, вологодская область, великий устюг
Происшествия, Вологодская область, Великий Устюг
В Вологодской области женщине дали девять лет колонии за убийство сожителя

В Великом Устюге женщине дали 9 лет колонии за убийство и расчленение сожителя

© СУ СК РФ по Вологодской областиЖительница Великого Устюга, убившая сожителя
Жительница Великого Устюга, убившая сожителя
© СУ СК РФ по Вологодской области
Жительница Великого Устюга, убившая сожителя
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Жительница Великого Устюга, убившая сожителя и надругавшаяся над его телом, приговорена к 9 годам колонии, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области.
В полицию в апреле 2023 года обратилась жительница Великого Устюга с заявлением о том, что ее 44-летний сын уже две недели не выходит на связь. Полицейские оперативно нашли сожительницу пропавшего, которая призналась в убийстве. Как установило следствие, во время ссоры она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила сожителя ножом и задушила веревкой.
«
"Понимая, что тот скончался, фигурантка надругалась над его телом, после чего расчленила, упаковала фрагменты в мешки и перевезла на тележке в хозяйственную постройку, принадлежавшую убитому. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВологодская областьВеликий Устюг
 
 
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