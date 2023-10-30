https://ria.ru/20231030/pozitsiya-1906141015.html
Песков прокомментировал призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России
Песков прокомментировал призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России - РИА Новости, 30.10.2023
Песков прокомментировал призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России, заявил, что такие... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:59
2023-10-30T12:59
2023-10-30T13:08
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России, заявил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются, но какая-то дискуссия постепенно разгорается.Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Он полагает, что США необходимо срочно изменить курс и начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ."Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее, какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, готова ли Россия сейчас пойти на переговоры и вернуться к тем предложениям, которые озвучивал президент России Владимир Путин до начала специальной военной операции.
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сша, в мире, дмитрий песков, россия, украина, нато
США, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Украина, НАТО
Песков прокомментировал призыв Сакса к США пересмотреть позицию по России
Песков назвал рассуждения с призывом к США пересмотреть позицию по РФ редкими