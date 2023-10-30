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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили до 70 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:18
2023-10-30T14:18
2023-10-30T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 70 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля. Поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 70 военных на Херсонском направлении