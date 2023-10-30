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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 70 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:18

2023-10-30T14:18

2023-10-30T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили до 70 украинских солдат за сутки на херсонском направлении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 военнослужащих, три автомобиля. Поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)