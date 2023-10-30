https://ria.ru/20231030/polsha-1906200227.html

В Польше задержали норвежского радикала, ехавшего воевать на Украину

В Польше задержали норвежского радикала, ехавшего воевать на Украину - РИА Новости, 30.10.2023

В Польше задержали норвежского радикала, ехавшего воевать на Украину

Норвежского радикала, намеревавшегося воевать на Украине задержали в Польше, сообщает пресс-служба министра-координатора спецслужб Польши. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:47

2023-10-30T15:47

2023-10-30T15:47

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ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Норвежского радикала, намеревавшегося воевать на Украине задержали в Польше, сообщает пресс-служба министра-координатора спецслужб Польши. "Совместные действия сотрудников Агентства внутренней безопасности и Пограничной стражи способствовали задержанию гражданина Норвегии, который в конце сентября предпринял попытку проникнуть на Украину с территории Польской Республики. Мужчина имеет прямые связи с неонацистскими группами. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Норвегию", - говорится в сообщении. Поясняется, что данный гражданин Норвегии попытался перебраться с территории Польши на Украину "для участия в продолжающейся там войне". "Он планировал присоединиться к Международному легиону территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении. Пресс-служба министра-координатора спецслужб отметила, что данный гражданин во время своего предыдущего пребывания на Украине "искал снаряжение (нашивки, элементы обмундирования, оружие) с трупов российских солдат". В ходе задержания полицейские изъяли у мужчины наркотические средства, а также материалы, свидетельствующие о пропаганде экстремизма и прогрессирующей радикализации. В ходе расследования установлено, что мужчина идентифицирован как человек, имеющий прямые связи с действующими на территории Норвегии группами неонацистского толка. Кроме того, он находился под наблюдением норвежской полиции в связи с незаконным хранением оружия и угрозами, направленными в адрес лиц, связанных с государственной администрацией. "Норвежец был помещен в один из охраняемых центров для иностранцев. Учитывая тот факт, что он может представлять угрозу внутренней безопасности Польской Республики и ее общественному порядку, Агентство внутренней безопасности направило пограничникам запрос о реализации процедуры высылки иностранца с территории Польши", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html

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украина, в мире, польша, норвегия