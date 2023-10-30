https://ria.ru/20231030/polsha-1906175294.html

Переговоры о коалиции в Польше осложнились из-за споров об абортах

Переговоры о коалиции в Польше осложнились из-за споров об абортах - РИА Новости, 30.10.2023

Переговоры о коалиции в Польше осложнились из-за споров об абортах

Участники вероятной правящей коалиции Польши пока не могут договориться по вопросам легализации абортов и торговли по воскресеньям, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:57

2023-10-30T14:57

2023-10-30T14:57

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польша

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политика

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ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости. Участники вероятной правящей коалиции Польши пока не могут договориться по вопросам легализации абортов и торговли по воскресеньям, сообщил РИА Новости один из участников переговоров. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, и случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Также уже несколько лет в Польше запрещена торговля по воскресеньям, исключение составляют малые торговые точки, где в качестве продавца выступает сам владелец или члены его семьи. "У партий, которые ведут переговоры о будущей правящей коалиции, есть довольно много как программных, так и мировоззренческих расхождений. Всё это нужно привести к единому знаменателю перед тем, как объявлять о том, что у нас есть коалиция большинства. Одними из сложных вопросов являются аборты и торговля по воскресеньям", - рассказал собеседник агентства. По его информации, за разрешение прерывания беременности по желанию до срока в 12 недель выступают "Гражданская коалиция" и "Левые". В свою очередь, на сохранении запрета прерывания беременности настаивают "Польская крестьянская партия и партия "Польша 2050". Также Польская крестьянская партия и партия "Польша 2050" выступают за сохранение двух неторговых воскресений в месяц. "Гражданская коалиция" настаивает на том, чтобы разрешить торговлю во все воскресные дни. В свою очередь, "Левые" не возражают против двух неторговых воскресений в месяц, но требуют, чтобы продавцы за работу в воскресенье получали оплату в 2,5 раза больше, чем в другие дни, рассказал участник переговоров. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а у оппозиции, если она сможет объединиться, будет 248 кресел в сейме из 460, что даст ей шанс сформировать правительство.

https://ria.ru/20231024/kuzbass-1904956340.html

https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903586358.html

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в мире, польша, право и справедливость, политика