https://ria.ru/20231030/polsha-1906129541.html
В Польше заявили об угрозе раскола правящей партии в случае отставки лидера
В Польше заявили об угрозе раскола правящей партии в случае отставки лидера - РИА Новости, 30.10.2023
В Польше заявили об угрозе раскола правящей партии в случае отставки лидера
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) может расколоться в случае отставки ее председателя Ярослава Качиньского, заявил министр сельского... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:20
2023-10-30T12:20
2023-10-30T12:20
в мире
ярослав качиньский
польша
право и справедливость
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ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) может расколоться в случае отставки ее председателя Ярослава Качиньского, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. Ранее Марчин Масталерек, занимавший на тот момент должность общественного советника президента Польши Анджея Дуды, в беседе с журналистами признал, что PiS провалила парламентскую избирательную кампанию, и высказал мнение о том, что Качиньский из-за этого должен уйти на политическую пенсию. После этого Масталерек получил повышение, став главой кабинета президента. "Нет другого человека, который мог бы связать все фракции в PiS, как Ярослав Качиньский. Председатель обладает большой харизмой. Боюсь, что если когда-нибудь Ярослава Качиньского не будет в PiS, то всё развалится. Поэтому нашим политическим конкурентам так важно, чтобы Ярослав Качиньский ушел в отставку", - сказал Телюс. "У меня есть большие опасения, что не найдется другого политика, который бы соединил все наши фракции, в том числе Анджей Дуда (не сможет этого сделать - ред.)", - добавил он. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а у оппозиции, если она сможет объединиться, будет 248 кресел в сейме из 460, что даст ей шанс сформировать правительство. Новое правительство появится в Польше не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва предварительно запланировано на 13 ноября.
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
https://ria.ru/20231027/polsha-1905677987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ярослав качиньский, польша, право и справедливость
В мире, Ярослав Качиньский, Польша, Право и справедливость
В Польше заявили об угрозе раскола правящей партии в случае отставки лидера
Польский министр Телюс: если Качиньский уйдет в отставку, партия PiS расколется
ВАРШАВА, 30 окт - РИА Новости.
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) может расколоться в случае отставки ее председателя Ярослава Качиньского, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс в интервью изданию Super Express
.
Ранее Марчин Масталерек, занимавший на тот момент должность общественного советника президента Польши Анджея Дуды
, в беседе с журналистами признал, что PiS провалила парламентскую избирательную кампанию, и высказал мнение о том, что Качиньский из-за этого должен уйти на политическую пенсию. После этого Масталерек получил повышение, став главой кабинета президента.
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"Нет другого человека, который мог бы связать все фракции в PiS, как Ярослав Качиньский. Председатель обладает большой харизмой. Боюсь, что если когда-нибудь Ярослава Качиньского не будет в PiS, то всё развалится. Поэтому нашим политическим конкурентам так важно, чтобы Ярослав Качиньский ушел в отставку", - сказал Телюс. "У меня есть большие опасения, что не найдется другого политика, который бы соединил все наши фракции, в том числе Анджей Дуда (не сможет этого сделать - ред.)", - добавил он.
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а у оппозиции, если она сможет объединиться, будет 248 кресел в сейме из 460, что даст ей шанс сформировать правительство.
Новое правительство появится в Польше не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва предварительно запланировано на 13 ноября.
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