https://ria.ru/20231030/podrostok-1906093792.html
В Хабаровском крае подростку оторвало пальцы из-за беспечного пенсионера
В Хабаровском крае подростку оторвало пальцы из-за беспечного пенсионера - РИА Новости, 30.10.2023
В Хабаровском крае подростку оторвало пальцы из-за беспечного пенсионера
Подростку в Хабаровском крае ампутировали два пальца на руке из-за сработавшего запала гранат, которые выбросил в мусор пенсионер, сообщает полиция региона в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:18
2023-10-30T10:18
2023-10-30T10:18
происшествия
хабаровский край
амурский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Подростку в Хабаровском крае ампутировали два пальца на руке из-за сработавшего запала гранат, которые выбросил в мусор пенсионер, сообщает полиция региона в понедельник в Telegram-канале. Как выяснили сыщики, 72-летний житель посёлка Эльбан Амурского района несколько лет использовал в хозяйственных нуждах ящики, в которых раньше хранились взрывчатые вещества. В октябре этого года, убираясь на приусадебном участке, он увидел закрытую жестяную банку в одном из ящиков, в которой обнаружил запалы для гранат. Пожилой селянин выбросил банку в мусорный бак, посчитав, что при вывозе её утилизируют вместе с остальным отходами. Однако так случилось, что в этот же день во время прогулки 14-летний школьник нашёл выброшенную им банку и один из запалов сработал в его руках. Подросток получил серьезные травмы двух пальцев, впоследствии их пришлось ампутировать. "Сотрудники полиции ОМВД по Амурскому району задержали 72-летнего жителя поселка Эльбан, подозреваемого в незаконном хранении взрывных устройств", - говорится в релизе. Сейчас пенсионер под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905392101.html
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происшествия, хабаровский край, амурский район
Происшествия, Хабаровский край, Амурский район
В Хабаровском крае подростку оторвало пальцы из-за беспечного пенсионера
В Хабаровском крае подросток лишился пальцев из-за гранат, выброшенных в мусор