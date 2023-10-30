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"Кому они нужны?" В США посмеялись над судьбой Украины - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:00 30.10.2023 (обновлено: 06:46 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/podderzhka-1906060174.html
"Кому они нужны?" В США посмеялись над судьбой Украины
"Кому они нужны?" В США посмеялись над судьбой Украины - РИА Новости, 30.10.2023
"Кому они нужны?" В США посмеялись над судьбой Украины
Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов, считают... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:00
2023-10-30T06:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
польша
джо байден
эмма эшфорд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов, считают колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.&quot;Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца &lt;...&gt; должна волновать Газа или Украина. Он сказал, что если не остановить Путина на Украине, то дальше тот пойдет на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?&quot;, — отметила Эшфорд.Крениг добавил, что Байден планировал посвятить Украине речь из Белого дома с самого начала конфликта. Он отметил, что сделанное президентом сравнение постсоветской республики с Израилем оказалось "по-настоящему нелепым". По его мнению, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.&quot;Украина пользуется широкой поддержкой среди демократов даже сейчас, но они разделились по вопросу палестино-израильского конфликта&quot;, — подытожил Крениг.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В конце прошлой недели Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — для Украины. После этого группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий спонсировать Тель-Авив, но не помогать Киеву.
https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906052697.html
https://ria.ru/20231029/amerika-1906014358.html
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в мире, украина, израиль, польша, джо байден, эмма эшфорд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Польша, Джо Байден, Эмма Эшфорд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Кому они нужны?" В США посмеялись над судьбой Украины

FP: действия Байдена по помощи Киеву приведут к недовольству американцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов, считают колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.
«

"Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца <...> должна волновать Газа или Украина. Он сказал, что если не остановить Путина на Украине, то дальше тот пойдет на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?", — отметила Эшфорд.

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Крениг добавил, что Байден планировал посвятить Украине речь из Белого дома с самого начала конфликта. Он отметил, что сделанное президентом сравнение постсоветской республики с Израилем оказалось "по-настоящему нелепым". По его мнению, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.
«

"Украина пользуется широкой поддержкой среди демократов даже сейчас, но они разделились по вопросу палестино-израильского конфликта", — подытожил Крениг.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
В конце прошлой недели Байден запросил у конгресса 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов — для Украины. После этого группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий спонсировать Тель-Авив, но не помогать Киеву.
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Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильПольшаДжо БайденЭмма ЭшфордОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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