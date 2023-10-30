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Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 30.10.2023 (обновлено: 15:00 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/plen-1906158284.html
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен - РИА Новости, 30.10.2023
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен
Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:57
2023-10-30T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На времевском участке, в районе Урожайного в плен сдалась группа украинских боевиков", - сказал Рогов. По его словам, процесс сдачи в плен украинских солдат стал постоянным, так как люди не хотят умирать "за кровавый режим Зеленского".
https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html
россия
запорожская область
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безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен

Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На времевском участке, в районе Урожайного в плен сдалась группа украинских боевиков", - сказал Рогов.
По его словам, процесс сдачи в плен украинских солдат стал постоянным, так как люди не хотят умирать "за кровавый режим Зеленского".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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