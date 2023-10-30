https://ria.ru/20231030/plen-1906158284.html

Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен

Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен - РИА Новости, 30.10.2023

Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен

Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:57

2023-10-30T13:57

2023-10-30T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир рогов

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На времевском участке, в районе Урожайного в плен сдалась группа украинских боевиков", - сказал Рогов. По его словам, процесс сдачи в плен украинских солдат стал постоянным, так как люди не хотят умирать "за кровавый режим Зеленского".

https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр