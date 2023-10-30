https://ria.ru/20231030/plen-1906158284.html
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен - РИА Новости, 30.10.2023
Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен
Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:57
2023-10-30T13:57
2023-10-30T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На времевском участке, в районе Урожайного в плен сдалась группа украинских боевиков", - сказал Рогов. По его словам, процесс сдачи в плен украинских солдат стал постоянным, так как люди не хотят умирать "за кровавый режим Зеленского".
https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил, что группа украинских солдат сдалась в плен
Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области