https://ria.ru/20231030/peskov-1906147719.html

Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу

Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу - РИА Новости, 30.10.2023

Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности отправить срочников проходить службу в рядах пограничных войск... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:24

2023-10-30T13:24

2023-10-30T13:24

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности отправить срочников проходить службу в рядах пограничных войск РФ. Ранее военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что якобы лично слышал от президента РФ Владимира Путина о принятии такого решения. "Это я оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231030/peskov-1906140175.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин