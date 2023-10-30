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Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу - РИА Новости, 30.10.2023
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13:24 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/peskov-1906147719.html
Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу
Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу - РИА Новости, 30.10.2023
Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности отправить срочников проходить службу в рядах пограничных войск... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:24
2023-10-30T13:24
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности отправить срочников проходить службу в рядах пограничных войск РФ. Ранее военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что якобы лично слышал от президента РФ Владимира Путина о принятии такого решения. "Это я оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231030/peskov-1906140175.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков решил не отвечать на вопрос об отправке срочников в погранслужбу

Песков оставил без комментария вопрос об отправке срочников в погранслужбу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности отправить срочников проходить службу в рядах пограничных войск РФ.
Ранее военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что якобы лично слышал от президента РФ Владимира Путина о принятии такого решения.
«
"Это я оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
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