https://ria.ru/20231030/peregovory-1906067799.html
Шойгу провел переговоры с зампредом ЦВС Китая в Пекине
Шойгу провел переговоры с зампредом ЦВС Китая в Пекине - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу провел переговоры с зампредом ЦВС Китая в Пекине
Шойгу провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Пекине в понедельник. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:20
2023-10-30T06:20
2023-10-30T06:20
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Шойгу провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Пекине в понедельник. "К сожалению, военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее. Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада. На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", - сказал Шойгу. По его словам, "традиционно дружественные отношения сохраняют высокую динамику развития, крепнут по всем направлениям". Особую роль в этом, отметил Шойгу, играют доверительные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые в этом году провели две очные встречи. Встреча Шойгу и Чжан Юся состоялась на полях 10-го Сяншаньского форума, который проходит в Пекине. Перед пленарным заседанием министр обороны России общался с коллегами из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран.
https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906067084.html
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китай, пекин, россия, чжан юся, владимир путин, си цзиньпин, сергей шойгу, в мире
Китай, Пекин, Россия, Чжан Юся, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу провел переговоры с зампредом ЦВС Китая в Пекине
Шойгу провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР в Пекине