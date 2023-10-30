https://ria.ru/20231030/opros-1906126518.html

Опрос: треть россиян поддержали идею освободить учителей от "домашки"

Опрос: треть россиян поддержали идею освободить учителей от "домашки" - РИА Новости, 30.10.2023

Опрос: треть россиян поддержали идею освободить учителей от "домашки"

Около трети россиян предлагают полностью освободить учителей от ручной проверки домашних заданий, чуть более половины считают, что можно освободить учителей от... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:10

2023-10-30T12:10

2023-10-30T12:10

общество

россия

олег качанов

синергия

школа

учителя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899374530_0:285:2001:1410_1920x0_80_0_0_819b89f7ba02906223d4d545fb7f81c1.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около трети россиян предлагают полностью освободить учителей от ручной проверки домашних заданий, чуть более половины считают, что можно освободить учителей от этой работы частично, а 17% думают, что задания школьников не должны проверяться автоматически, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Синергии" со ссылкой на проведенный опрос. "31% россиян предлагают полностью освободить школьных учителей от ручной проверки домашних работ. 52% опрошенных считают, что часть "домашки" педагоги должны проверять вручную, а часть - автоматически при помощи информационной системы. 17% полагают, что домашние работы школьников не должны проверяться в автоматическом режиме", - говорится в сообщении. В вузе также отметили, что 26% участников опроса считают, что стоит облегчить работу всем учителям, 46% предложили облегчить работу педагогам старших классов, 20% - педагогам средней школы и 8% - учителям начальных классов. "Большинство участников опроса (51%) считает, что такую инициативу стоит реализовать для того, чтобы учителя могли сосредоточиться на других аспектах образовательного процесса и на воспитательной работе. 26% отмечают, что так педагогам не придётся работать сверхурочно, поскольку многие проверяют "домашку" после окончания рабочего дня. По мнению 23% респондентов, нововведение необходимо для того, чтобы знания проверялись объективно, вне зависимости от отношения учителя к ученику", - добавили в "Синергии". В вузе подчеркнули, что 35% противников идеи полагают, что проверка домашнего задания помогает учителям оценить прогресс школьников и обнаружить слабые места, поэтому учителей нельзя освобождать от этой обязанности, по мнению еще 29% опрошенных, при отмене проверки домашних работ педагог потеряет возможность оценивать их творческую составляющую, а 36% считают, что реализация инициативы проблематична, поскольку не у всех жителей России имеются необходимые технические возможности, в том числе компьютеры и бесперебойный доступ к интернету. Кроме того, 22% россиян уверены, что информационной системе можно целиком и полностью доверить проверку домашнего задания, но большинство респондентов (45%) считают, что это возможно только при контроле со стороны учителя, чуть менее 17% заявили, что проверка домашнего задания требует контекстного понимания и оценки, а информационная система с этим может не справиться, еще порядка 16% указали на сложность задачи: информационная система сможет проверить простые задания, но более сложные потребуют участия преподавателя. "68% опрошенных относятся к внедрению информационных технологий в образовательный процесс положительно, 14% - отрицательно, 18% - нейтрально. Почти 27% респондентов говорят, что технологии в образовании могут обеспечить индивидуализацию обучения. По мнению 30% участников исследования, это снизит лишнюю нагрузку на учителей и учеников", - пояснили в "Синергии". Большинство (43%) полагает, что новые технологии могут сделать образование доступнее, а учёбу - более интересной и увлекательной, заключили в вузе. Опрос проводился Аналитическим центром университета "Синергия" 27 октября, анкета с вопросами рассылалась респондентам по электронной почте. В исследовании приняли участие свыше пяти тысяч совершеннолетних граждан, которые проживают во всех регионах России. Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. При этом позднее в пресс-службе Минцифры РИА Новости уточнили, что о переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет.

https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html

https://ria.ru/20231030/kamery-1906074661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, олег качанов, синергия, школа, учителя