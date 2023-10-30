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"Взяли в заложники". МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН - РИА Новости, 30.10.2023
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13:49 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/oon-1906155437.html
"Взяли в заложники". МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
"Взяли в заложники". МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН - РИА Новости, 30.10.2023
"Взяли в заложники". МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
США взяли Совет безопасности ООН "в заложники" и мешают ему "как следует" исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:49
2023-10-30T13:49
в мире
израиль
мид ирана
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. США взяли Совет безопасности ООН "в заложники" и мешают ему "как следует" исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Международные ассамблеи, в том числе ООН, в особенности ее Совет безопасности, показали, что в периоды кризиса они не достигли успеха в выполнении своей основной функции, своей сущностной обязанности и миссии – прекращения или предотвращения кризисов… Вызывает сожаление, что значительное число влиятельных стран, особенно... США, взяли СБ ООН в заложники... и не позволяют ему выполнять как следует свою основную обязанность – сохранение мира и международной безопасности", – сказал Канаани. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "если бы ООН работала эффективно, мы не стали бы стали свидетелями многих лет кризиса в Палестине и регионе". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
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в мире, израиль, мид ирана, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, МИД Ирана, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
"Взяли в заложники". МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН

Представитель МИД Ирана Канаани: США взяли СБ ООН в заложники и не дают работать

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. США взяли Совет безопасности ООН "в заложники" и мешают ему "как следует" исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«
"Международные ассамблеи, в том числе ООН, в особенности ее Совет безопасности, показали, что в периоды кризиса они не достигли успеха в выполнении своей основной функции, своей сущностной обязанности и миссии – прекращения или предотвращения кризисов… Вызывает сожаление, что значительное число влиятельных стран, особенно... США, взяли СБ ООН в заложники... и не позволяют ему выполнять как следует свою основную обязанность – сохранение мира и международной безопасности", – сказал Канаани.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Мировой полицейский сошел с ума, а виноват Путин
Вчера, 08:00
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "если бы ООН работала эффективно, мы не стали бы стали свидетелями многих лет кризиса в Палестине и регионе".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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26 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильМИД ИранаСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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