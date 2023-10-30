https://ria.ru/20231030/odezhda-1906080679.html

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70%

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70% - РИА Новости, 30.10.2023

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70%

Московский производитель зимней одежды за три квартала текущего года на 70% нарастил выпуск продукции благодаря расширению линейки моделей и повышенному спросу... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:11

2023-10-30T10:11

2023-10-30T10:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906079011_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_9ed30500fe4f93bd8173752e78943820.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский производитель зимней одежды за три квартала текущего года на 70% нарастил выпуск продукции благодаря расширению линейки моделей и повышенному спросу на свои товары, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания выпускает комбинезоны, куртки, брюки и аксессуары из современных высокотехнологичных материалов.Овчинский напомнил, что производством одежды, обуви и аксессуаров в столице заняты более 250 компаний, после ухода иностранных брендов они заполняют освободившиеся рыночные ниши."Сегодня они уверенно отвечают запросам покупателей, обеспечивая потребность населения в качественных товарах легкой промышленности. Так, бренд одежды KAAMBEZ_ONE на 70% нарастил объем производства, выпустив около 11,5 тысячи единиц изделий за девять месяцев 2023 года. В планах – до конца года изготовить свыше 17 тысяч", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых.Столичные власти создают для бизнеса комфортные условия, что позволяет развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский