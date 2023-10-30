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Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70% - РИА Новости, 30.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:11 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/odezhda-1906080679.html
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70%
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70% - РИА Новости, 30.10.2023
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70%
Московский производитель зимней одежды за три квартала текущего года на 70% нарастил выпуск продукции благодаря расширению линейки моделей и повышенному спросу... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:11
2023-10-30T10:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский производитель зимней одежды за три квартала текущего года на 70% нарастил выпуск продукции благодаря расширению линейки моделей и повышенному спросу на свои товары, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания выпускает комбинезоны, куртки, брюки и аксессуары из современных высокотехнологичных материалов.Овчинский напомнил, что производством одежды, обуви и аксессуаров в столице заняты более 250 компаний, после ухода иностранных брендов они заполняют освободившиеся рыночные ниши."Сегодня они уверенно отвечают запросам покупателей, обеспечивая потребность населения в качественных товарах легкой промышленности. Так, бренд одежды KAAMBEZ_ONE на 70% нарастил объем производства, выпустив около 11,5 тысячи единиц изделий за девять месяцев 2023 года. В планах – до конца года изготовить свыше 17 тысяч", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых.Столичные власти создают для бизнеса комфортные условия, что позволяет развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70%

© Фото : Пресс-служба ДИПП Модель в комбинезоне от московского производителя одежды
Модель в комбинезоне от московского производителя одежды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модель в комбинезоне от московского производителя одежды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский производитель зимней одежды за три квартала текущего года на 70% нарастил выпуск продукции благодаря расширению линейки моделей и повышенному спросу на свои товары, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания выпускает комбинезоны, куртки, брюки и аксессуары из современных высокотехнологичных материалов.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модель в зимнем костюме от московского производителя одежды
Модель в зимнем костюме от московского производителя одежды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модель в зимнем костюме от московского производителя одежды
Овчинский напомнил, что производством одежды, обуви и аксессуаров в столице заняты более 250 компаний, после ухода иностранных брендов они заполняют освободившиеся рыночные ниши.
"Сегодня они уверенно отвечают запросам покупателей, обеспечивая потребность населения в качественных товарах легкой промышленности. Так, бренд одежды KAAMBEZ_ONE на 70% нарастил объем производства, выпустив около 11,5 тысячи единиц изделий за девять месяцев 2023 года. В планах – до конца года изготовить свыше 17 тысяч", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых.
Столичные власти создают для бизнеса комфортные условия, что позволяет развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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