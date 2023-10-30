Овчинский: столичная компания увеличила выпуск зимней одежды на 70%
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модель в комбинезоне от московского производителя одежды
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модель в комбинезоне от московского производителя одежды
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский производитель зимней одежды за три квартала текущего года на 70% нарастил выпуск продукции благодаря расширению линейки моделей и повышенному спросу на свои товары, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания выпускает комбинезоны, куртки, брюки и аксессуары из современных высокотехнологичных материалов.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модель в зимнем костюме от московского производителя одежды
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модель в зимнем костюме от московского производителя одежды
Овчинский напомнил, что производством одежды, обуви и аксессуаров в столице заняты более 250 компаний, после ухода иностранных брендов они заполняют освободившиеся рыночные ниши.
"Сегодня они уверенно отвечают запросам покупателей, обеспечивая потребность населения в качественных товарах легкой промышленности. Так, бренд одежды KAAMBEZ_ONE на 70% нарастил объем производства, выпустив около 11,5 тысячи единиц изделий за девять месяцев 2023 года. В планах – до конца года изготовить свыше 17 тысяч", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых.
Столичные власти создают для бизнеса комфортные условия, что позволяет развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Модели в зимних комбинезонах от московского производителя одежды