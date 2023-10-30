https://ria.ru/20231030/obstrel-1906279711.html

При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека

При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 30.10.2023

При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека

Украинские боевики обстреляли кассетными снарядами населенный пункт в Запорожской области, ранения получили два человека, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:06

2023-10-30T20:06

2023-10-30T20:06

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными снарядами населенный пункт в Запорожской области, ранения получили два человека, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 12.05 мск боевики обстреляли кассетными снарядами село Красная Горка в Токмакском районе. Пострадали два человека", - завил представитель оперативных служб. Повреждены семь частных домов.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

запорожская область

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2023

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запорожская область