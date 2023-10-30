https://ria.ru/20231030/obstrel-1906279711.html
При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека
При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 30.10.2023
При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека
Украинские боевики обстреляли кассетными снарядами населенный пункт в Запорожской области, ранения получили два человека, сообщили журналистам в оперативных... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:06
2023-10-30T20:06
2023-10-30T20:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными снарядами населенный пункт в Запорожской области, ранения получили два человека, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 12.05 мск боевики обстреляли кассетными снарядами село Красная Горка в Токмакском районе. Пострадали два человека", - завил представитель оперативных служб. Повреждены семь частных домов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
При обстреле села в Запорожской области пострадали два человека
При обстреле запорожского села Красная Горка два человека получили ранения
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными снарядами населенный пункт в Запорожской области, ранения получили два человека, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В 12.05 мск боевики обстреляли кассетными снарядами село Красная Горка в Токмакском районе. Пострадали два человека", - завил представитель оперативных служб.
Повреждены семь частных домов.
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма