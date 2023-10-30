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ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:29 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/obstrel-1906114119.html
ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2023
ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии, минометов, РСЗО и танка, также были атаки с... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:29
2023-10-30T11:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии, минометов, РСЗО и танка, также были атаки с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 29 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района 46 снарядами, включая шесть устройств, сброшенных с трех дронов. Кроме того, в Шебекинском округе один беспилотник упал и сдетонировал. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства... В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 16 минометных снарядов и 10 снарядов из РСЗО "Град", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства. В Шебекинском городском округе в селе Муром был зарегистрирован сброс двух осколочных боеприпасов, а также произошло падение одного из беспилотников с последующей детонацией. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка был зафиксирован обстрел из танка четырьмя снаряда, а в хуторе Панков - один минометный обстрел. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
https://ria.ru/20231023/shkoly-1904613278.html
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 46 снарядов по Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии, минометов, РСЗО и танка, также были атаки с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 29 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района 46 снарядами, включая шесть устройств, сброшенных с трех дронов. Кроме того, в Шебекинском округе один беспилотник упал и сдетонировал. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет.
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Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства... В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 16 минометных снарядов и 10 снарядов из РСЗО "Град", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства. В Шебекинском городском округе в селе Муром был зарегистрирован сброс двух осколочных боеприпасов, а также произошло падение одного из беспилотников с последующей детонацией. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка был зафиксирован обстрел из танка четырьмя снаряда, а в хуторе Панков - один минометный обстрел.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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