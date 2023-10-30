https://ria.ru/20231030/obstrel-1906114119.html

ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2023

ВСУ выпустили за сутки более 40 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии, минометов, РСЗО и танка, также были атаки с... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:29

2023-10-30T11:29

2023-10-30T11:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии, минометов, РСЗО и танка, также были атаки с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 29 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли четыре приграничных района 46 снарядами, включая шесть устройств, сброшенных с трех дронов. Кроме того, в Шебекинском округе один беспилотник упал и сдетонировал. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства... В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 16 минометных снарядов и 10 снарядов из РСЗО "Град", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с дрона сброшено два взрывных устройства. В Шебекинском городском округе в селе Муром был зарегистрирован сброс двух осколочных боеприпасов, а также произошло падение одного из беспилотников с последующей детонацией. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка был зафиксирован обстрел из танка четырьмя снаряда, а в хуторе Панков - один минометный обстрел. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

https://ria.ru/20231023/shkoly-1904613278.html

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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия