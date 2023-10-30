https://ria.ru/20231030/obstrel-1906085135.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 30.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска в 8.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:31
2023-10-30T09:31
2023-10-30T09:31
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска с ночи выпустили в общей сложности еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке