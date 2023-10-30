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Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/obstrel-1906085135.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке - РИА Новости, 30.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Украинские войска в 8.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:31
2023-10-30T09:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска с ночи выпустили в общей сложности еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231029/obstrel-1906024268.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, украинские войска с ночи выпустили в общей сложности еще девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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