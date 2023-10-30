https://ria.ru/20231030/nikolaev-1906252284.html

Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"

Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь" - РИА Новости, 30.10.2023

Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь" по заявке певца и композитора Игоря Николаева, рассказали РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:41

2023-10-30T17:41

2023-10-30T17:41

шоубиз

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

игорь николаев

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь" по заявке певца и композитора Игоря Николаева, рассказали РИА Новости в ведомстве. Песню "Выпьем за любовь", ставшую хитом, Николаев выпустил в 1995 году в одноименном альбоме. По данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован 18 октября этого года, а заявку певец подал еще в апреле. Действовать исключительные права на данную фразу будут в течение почти 10 лет - до апреля 2033 года. Как ранее сообщали РИА Новости в Роспатенте, заявка на регистрацию товарного знака подавалась, в том числе, на классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43. Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды и других продуктов. Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях". Кроме того, под кодами МКТУ также числится аренда комнатных аквариумов, произведений искусства, реквизита для киносъемок, спортивных площадок, теннисных кортов".

https://ria.ru/20231012/nikolaev-1902200545.html

https://ria.ru/20230904/sberbank-1894167859.html

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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), игорь николаев