https://ria.ru/20231030/nikolaev-1906252284.html
Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"
Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь" - РИА Новости, 30.10.2023
Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"
Роспатент зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь" по заявке певца и композитора Игоря Николаева, рассказали РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:41
2023-10-30T17:41
2023-10-30T17:41
шоубиз
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
игорь николаев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь" по заявке певца и композитора Игоря Николаева, рассказали РИА Новости в ведомстве. Песню "Выпьем за любовь", ставшую хитом, Николаев выпустил в 1995 году в одноименном альбоме. По данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован 18 октября этого года, а заявку певец подал еще в апреле. Действовать исключительные права на данную фразу будут в течение почти 10 лет - до апреля 2033 года. Как ранее сообщали РИА Новости в Роспатенте, заявка на регистрацию товарного знака подавалась, в том числе, на классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43. Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды и других продуктов. Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях". Кроме того, под кодами МКТУ также числится аренда комнатных аквариумов, произведений искусства, реквизита для киносъемок, спортивных площадок, теннисных кортов".
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), игорь николаев
Шоубиз, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Игорь Николаев
Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева "Выпьем за любовь"
Роспатент зарегистрировал товарный знак певца Игоря Николаева "Выпьем за любовь"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь" по заявке певца и композитора Игоря Николаева, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Песню "Выпьем за любовь", ставшую хитом, Николаев выпустил в 1995 году в одноименном альбоме.
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По данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован 18 октября этого года, а заявку певец подал еще в апреле. Действовать исключительные права на данную фразу будут в течение почти 10 лет - до апреля 2033 года.
Как ранее сообщали РИА Новости в Роспатенте, заявка на регистрацию товарного знака подавалась, в том числе, на классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43.
Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды и других продуктов.
Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".
Кроме того, под кодами МКТУ также числится аренда комнатных аквариумов, произведений искусства, реквизита для киносъемок, спортивных площадок, теннисных кортов".
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