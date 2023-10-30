https://ria.ru/20231030/nelegaly-1906259944.html
Словакия направит дополнительные силы на границу с Венгрией из-за нелегалов
Словакия направит дополнительные силы на границу с Венгрией из-за нелегалов - РИА Новости, 30.10.2023
Словакия направит дополнительные силы на границу с Венгрией из-за нелегалов
Словакия направит на границу с Венгрией дополнительные силы для проведения акции по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил в понедельник премьер-министр... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:13
2023-10-30T18:13
2023-10-30T18:13
в мире
венгрия
словакия
роберт фицо
чехия
петер сийярто
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БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Словакия направит на границу с Венгрией дополнительные силы для проведения акции по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо. В начале сентября Словакия приняла решение направить до 500 военных для помощи полиции в борьбе с нелегальной миграцией на границе с Венгрией, позже республика также ввела пограничный контроль на словацко-венгерской границе до 3 ноября. В нескольких городах Словакии была объявлена ЧС из-за скопления нелегалов. "Я поприветствовал то, что МВД выбрало для себя одним из приоритетов создание барьеров для нелегальной миграции. Поэтому я также поддержал новость о том, что сегодня вечером можно будет увидеть мобилизацию и полицейских, и военных для акции, это не тренинг, не учения, МВД совместно с Вооруженными силами собирается привлечь довольно большие (объемы - ред.) живой силы и техники практически на всю "зеленую границу" с Венгрией", - сказал Фицо журналистам после встречи с главой МВД республики. Он отметил, что пока нелегальная миграция не будет взята под контроль, существует риск, что в Словакию могут проникнуть люди, связанные с террористическими структурами. Польша, Чехия и Австрия ранее временно возобновили пограничный контроль на границах со Словакией из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов на так называемом "балканском маршруте", ведущем через Балканские государства в страны Западной Европы. Ситуация с мигрантами ухудшилась в Словакии еще в начале сентября, жители приграничных населенных пунктов жаловались, что нелегалы, которые десятками попадают в страну из Венгрии, проникают в сады к местным жителям в поисках еды. Оппозиция призывала закрыть границу с Венгрией, но теперь уже бывший премьер-министр Словакии Людовит Одор настаивал, что это не поможет, потому что основной проблемой является ситуация на венгерско-сербской границе. Нелегалы попадают в Венгрию из Сербии и направляются транзитом через Словакию в другие страны Европы, в частности в Германию и Австрию, где просят убежище. Большинство мигрантов являются гражданами Сирии, информировала ранее полиция Словакии. В 2022 году Чехия на три месяца уже вводила пограничный контроль на границе со Словакией в целях борьбы с растущей нелегальной миграцией. По данным чешского МВД, за это время было задержано почти 9,3 тысячи граждан третьих стран, пытавшихся нелегально проникнуть в Чехию и далее в страны Западной Европы. Число задержанных нелегальных мигрантов на территории Словакии в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло в 8 раз и составило более 11,2 тысячи человек, которые намеревались попасть в Западную Европу по тому же "балканскому маршруту". Власти Венгрии, начиная с лета 2022 года, также заявляли о возросшем потоке африканских и азиатских мигрантов на южных границах страны, прежде всего, со стороны Сербии. По официальным данным, в 2022 году было пресечено 263 тысячи попыток нелегального проникновения в страну по сравнению с 46 тысячами в 2020 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что мигранты становятся более агрессивными, применяют против венгерских пограничников оружие, а ответственность за ущерб от их преступлений несут Евросоюз и американский миллиардер Джордж Сорос, которые поощряют нелегальную миграцию. По его словам, контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя.
https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html
https://ria.ru/20230829/nelegaly-1892928352.html
https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html
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в мире, венгрия, словакия, роберт фицо, чехия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Словакия, Роберт Фицо, Чехия, Петер Сийярто
Словакия направит дополнительные силы на границу с Венгрией из-за нелегалов
Фицо: Словакия направит допсилы на границу с Венгрией для борьбы с нелегалами
БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Словакия направит на границу с Венгрией дополнительные силы для проведения акции по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил в понедельник премьер-министр республики Роберт Фицо.
В начале сентября Словакия приняла решение направить до 500 военных для помощи полиции в борьбе с нелегальной миграцией на границе с Венгрией, позже республика также ввела пограничный контроль на словацко-венгерской границе до 3 ноября. В нескольких городах Словакии была объявлена ЧС из-за скопления нелегалов.
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца
"Я поприветствовал то, что МВД выбрало для себя одним из приоритетов создание барьеров для нелегальной миграции. Поэтому я также поддержал новость о том, что сегодня вечером можно будет увидеть мобилизацию и полицейских, и военных для акции, это не тренинг, не учения, МВД совместно с Вооруженными силами собирается привлечь довольно большие (объемы - ред.) живой силы и техники практически на всю "зеленую границу" с Венгрией", - сказал Фицо журналистам после встречи с главой МВД республики.
Он отметил, что пока нелегальная миграция не будет взята под контроль, существует риск, что в Словакию могут проникнуть люди, связанные с террористическими структурами.
Польша
, Чехия
и Австрия
ранее временно возобновили пограничный контроль на границах со Словакией из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов на так называемом "балканском маршруте", ведущем через Балканские государства в страны Западной Европы
.
Ситуация с мигрантами ухудшилась в Словакии еще в начале сентября, жители приграничных населенных пунктов жаловались, что нелегалы, которые десятками попадают в страну из Венгрии, проникают в сады к местным жителям в поисках еды. Оппозиция призывала закрыть границу с Венгрией, но теперь уже бывший премьер-министр Словакии Людовит Одор
настаивал, что это не поможет, потому что основной проблемой является ситуация на венгерско-сербской границе. Нелегалы попадают в Венгрию из Сербии
и направляются транзитом через Словакию в другие страны Европы
, в частности в Германию
и Австрию, где просят убежище. Большинство мигрантов являются гражданами Сирии
, информировала ранее полиция Словакии.
Минск опроверг заявления о помощи нелегалам уйти в Европу
В 2022 году Чехия на три месяца уже вводила пограничный контроль на границе со Словакией в целях борьбы с растущей нелегальной миграцией. По данным чешского МВД, за это время было задержано почти 9,3 тысячи граждан третьих стран, пытавшихся нелегально проникнуть в Чехию и далее в страны Западной Европы. Число задержанных нелегальных мигрантов на территории Словакии в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло в 8 раз и составило более 11,2 тысячи человек, которые намеревались попасть в Западную Европу по тому же "балканскому маршруту".
Власти Венгрии, начиная с лета 2022 года, также заявляли о возросшем потоке африканских и азиатских мигрантов на южных границах страны, прежде всего, со стороны Сербии. По официальным данным, в 2022 году было пресечено 263 тысячи попыток нелегального проникновения в страну по сравнению с 46 тысячами в 2020 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
подчеркивал, что мигранты становятся более агрессивными, применяют против венгерских пограничников оружие, а ответственность за ущерб от их преступлений несут Евросоюз и американский миллиардер Джордж Сорос
, которые поощряют нелегальную миграцию. По его словам, контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя
.
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