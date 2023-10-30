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Муфтий Дагестана призвал единоверцев к спокойствию - РИА Новости, 30.10.2023
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Религия
 
00:40 30.10.2023 (обновлено: 02:01 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906049650.html
Муфтий Дагестана призвал единоверцев к спокойствию
Муфтий Дагестана призвал единоверцев к спокойствию - РИА Новости, 30.10.2023
Муфтий Дагестана призвал единоверцев к спокойствию
Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев в Telegram-канале назвал ошибкой выступления против евреев и призвал своих единоверцев проявить максимум терпения и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:40
2023-10-30T02:01
религия
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
республика дагестан
россия
религия
общество
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МОСКВА, 30 окт- РИА Новости. Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев в Telegram-канале назвал ошибкой выступления против евреев и призвал своих единоверцев проявить максимум терпения и спокойствия. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация. "То, что касается сегодняшней акции, искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путём этот вопрос не решается ... Максимум терпения и спокойствия", - сказал муфтий в видеообращении муфтията Республики Дагестан. Муфтий подчеркнул, что подобными акциями, как в аэропорту Махачкалы, не запретишь летать самолетам из Израиля в Дагестан. "Мы с соответствующими людьми будем говорить и стараться решать этот вопрос по другому - не эмоциями, не митингами, а соответствующим образом", - подчеркнул муфтий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, республика дагестан, россия, религия, общество
Религия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Религия, Общество
Муфтий Дагестана призвал единоверцев к спокойствию

Муфтий Дагестана Абдулаев призвал единоверцев проявить терпение и спокойствие

Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
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МОСКВА, 30 окт- РИА Новости. Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев в Telegram-канале назвал ошибкой выступления против евреев и призвал своих единоверцев проявить максимум терпения и спокойствия.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация.
"То, что касается сегодняшней акции, искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путём этот вопрос не решается ... Максимум терпения и спокойствия", - сказал муфтий в видеообращении муфтията Республики Дагестан.
Муфтий подчеркнул, что подобными акциями, как в аэропорту Махачкалы, не запретишь летать самолетам из Израиля в Дагестан.
«
"Мы с соответствующими людьми будем говорить и стараться решать этот вопрос по другому - не эмоциями, не митингами, а соответствующим образом", - подчеркнул муфтий.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
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