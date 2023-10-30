https://ria.ru/20231030/most-1906071497.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 30.10.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T07:40
2023-10-30T07:40
2023-10-30T07:46
происшествия
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Ранее Минобороны России сообщило об обнаружении двух украинских безэкипажных катеров в Черном море, по району обнаружения было нанесено огневое поражение.
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происшествия, россия, республика крым, крымский мост, черное море
Происшествия, Россия, Республика Крым, Крымский мост, Черное море
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта