https://ria.ru/20231030/moskva-1906181079.html
Синоптик не исключил рекордного тепла в Москве 1 ноября
Синоптик не исключил рекордного тепла в Москве 1 ноября - РИА Новости, 30.10.2023
Синоптик не исключил рекордного тепла в Москве 1 ноября
Пик потепления в Москве придется на 1 ноября, ожидается до плюс 14 градусов, что может повторить рекорд 1934 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:12
2023-10-30T15:12
2023-10-30T15:23
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пик потепления в Москве придется на 1 ноября, ожидается до плюс 14 градусов, что может повторить рекорд 1934 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что после ночных легких заморозков в Москве уже наступила оттепель, плюс 0,9 градусов, которая будет стремительно усиливаться. Вечером осадки прекратятся, а в ночь на вторник температура повысится до плюс 2-7 градусов, днем до плюс 5-10 градусов."На пик потепление выйдет к 1 ноября, дневная температура составит плюс 9-14 градусов, а это претензия на повтор рекорда далёкого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 12,6 градусов. То есть, такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет", - сказал Тишковец.Специалист отметил, что при таком развитии сценария сформировавшийся снежный покров будет стремительно таять. "Во второй половине недели аномальное тепло немного просядет, но останется выше климатической нормы. По ночам в среднем будет 0-плюс 5 градусов, днем плюс 3-8 градусов, в воскресенье опять потеплеет до плюс 6-11 градусов", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20231027/zoopark-1905665182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Синоптик не исключил рекордного тепла в Москве 1 ноября
Тишковец: 1 ноября в Москве ожидается до плюс 14 градусов, что повторит рекорд
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пик потепления в Москве придется на 1 ноября, ожидается до плюс 14 градусов, что может повторить рекорд 1934 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что после ночных легких заморозков в Москве уже наступила оттепель, плюс 0,9 градусов, которая будет стремительно усиливаться. Вечером осадки прекратятся, а в ночь на вторник температура повысится до плюс 2-7 градусов, днем до плюс 5-10 градусов.
"На пик потепление выйдет к 1 ноября, дневная температура составит плюс 9-14 градусов, а это претензия на повтор рекорда далёкого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 12,6 градусов. То есть, такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что при таком развитии сценария сформировавшийся снежный покров будет стремительно таять. "Во второй половине недели аномальное тепло немного просядет, но останется выше климатической нормы. По ночам в среднем будет 0-плюс 5 градусов, днем плюс 3-8 градусов, в воскресенье опять потеплеет до плюс 6-11 градусов", - сказал Тишковец.
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