https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html

В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия

В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия - РИА Новости, 30.10.2023

В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:06

2023-10-30T17:06

2023-10-30T17:06

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ "БСМЭ" Виктора Василенко и назначил ему условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила пресс-служба судов. Установлено, что Василенко организовал платные вскрытия в ускоренном порядке. Стоимость услуги он оценил в 6,9 тысячи рублей, хотя подобная работа должна была проводиться на безвозмездной основе за счет бюджета. При этом заведующий морга, говорится в сообщении пресс-службы судов, знал, что штат бюро не полностью укомплектован специалистами, поэтому исследования и выдача свидетельств о смерти проходили медленно. Платная услуга предполагала более быстрое получение этих процедур. Всего за период с сентября 2019 года по январь 2022 года было заключено договоров на незаконную услугу более 24 тысяч на общую сумму в 166 миллионов рублей. Из них Василенко получил более 3 миллионов рублей. Добавляется, что Василенко свою вину признал.

https://ria.ru/20231006/patologoanatom-1900876530.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург