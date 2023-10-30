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В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия - РИА Новости, 30.10.2023
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17:06 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия - РИА Новости, 30.10.2023
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:06
2023-10-30T17:06
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ "БСМЭ" Виктора Василенко и назначил ему условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила пресс-служба судов. Установлено, что Василенко организовал платные вскрытия в ускоренном порядке. Стоимость услуги он оценил в 6,9 тысячи рублей, хотя подобная работа должна была проводиться на безвозмездной основе за счет бюджета. При этом заведующий морга, говорится в сообщении пресс-службы судов, знал, что штат бюро не полностью укомплектован специалистами, поэтому исследования и выдача свидетельств о смерти проходили медленно. Платная услуга предполагала более быстрое получение этих процедур. Всего за период с сентября 2019 года по январь 2022 года было заключено договоров на незаконную услугу более 24 тысяч на общую сумму в 166 миллионов рублей. Из них Василенко получил более 3 миллионов рублей. Добавляется, что Василенко свою вину признал.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия

В Петербурге заведующему моргом дали 1,5 года условно за платные вскрытия

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ "БСМЭ" Виктора Василенко и назначил ему условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
«
"Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила пресс-служба судов.
Установлено, что Василенко организовал платные вскрытия в ускоренном порядке. Стоимость услуги он оценил в 6,9 тысячи рублей, хотя подобная работа должна была проводиться на безвозмездной основе за счет бюджета. При этом заведующий морга, говорится в сообщении пресс-службы судов, знал, что штат бюро не полностью укомплектован специалистами, поэтому исследования и выдача свидетельств о смерти проходили медленно. Платная услуга предполагала более быстрое получение этих процедур.
Всего за период с сентября 2019 года по январь 2022 года было заключено договоров на незаконную услугу более 24 тысяч на общую сумму в 166 миллионов рублей. Из них Василенко получил более 3 миллионов рублей.
Добавляется, что Василенко свою вину признал.
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