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В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия - РИА Новости, 30.10.2023
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:06
2023-10-30T17:06
2023-10-30T17:06
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ "БСМЭ" Виктора Василенко и назначил ему условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила пресс-служба судов. Установлено, что Василенко организовал платные вскрытия в ускоренном порядке. Стоимость услуги он оценил в 6,9 тысячи рублей, хотя подобная работа должна была проводиться на безвозмездной основе за счет бюджета. При этом заведующий морга, говорится в сообщении пресс-службы судов, знал, что штат бюро не полностью укомплектован специалистами, поэтому исследования и выдача свидетельств о смерти проходили медленно. Платная услуга предполагала более быстрое получение этих процедур. Всего за период с сентября 2019 года по январь 2022 года было заключено договоров на незаконную услугу более 24 тысяч на общую сумму в 166 миллионов рублей. Из них Василенко получил более 3 миллионов рублей. Добавляется, что Василенко свою вину признал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге вынесли приговор заведующему моргом за платные вскрытия
В Петербурге заведующему моргом дали 1,5 года условно за платные вскрытия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в злоупотреблении полномочиями заведующего - врача судебно-медицинского отдела судебно-медицинских экспертиз трупов (морга) ГБУЗ "БСМЭ" Виктора Василенко и назначил ему условный срок, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале
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"Суд назначил Василенко наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила пресс-служба судов.
Установлено, что Василенко организовал платные вскрытия в ускоренном порядке. Стоимость услуги он оценил в 6,9 тысячи рублей, хотя подобная работа должна была проводиться на безвозмездной основе за счет бюджета. При этом заведующий морга, говорится в сообщении пресс-службы судов, знал, что штат бюро не полностью укомплектован специалистами, поэтому исследования и выдача свидетельств о смерти проходили медленно. Платная услуга предполагала более быстрое получение этих процедур.
Всего за период с сентября 2019 года по январь 2022 года было заключено договоров на незаконную услугу более 24 тысяч на общую сумму в 166 миллионов рублей. Из них Василенко получил более 3 миллионов рублей.
Добавляется, что Василенко свою вину признал.
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