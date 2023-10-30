https://ria.ru/20231030/mongoliya-1906134783.html

Посол оценил позиции русского языка в Монголии

Посол оценил позиции русского языка в Монголии - РИА Новости, 30.10.2023

Посол оценил позиции русского языка в Монголии

Позиции русского языка в Монголии остаются прочными, Москва и Улан-Батор работают над созданием сети российско-монгольских школ в северных регионах страны,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:37

2023-10-30T12:37

2023-10-30T13:39

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Позиции русского языка в Монголии остаются прочными, Москва и Улан-Батор работают над созданием сети российско-монгольских школ в северных регионах страны, примыкающим к границе двух стран, заявил посол России в Монголии Алексей Евсиков. "За последние 30 лет позиции русского языка немного ослабли, но остаются достаточно прочными. В сентябре этого года мы набрали первый класс новой школы, и это будет третья школа, которая будет вести преподавание по российским стандартам и на русском языке в Улан-Баторе. Такая школа есть в Эрдэнете, это один из крупных городов Монголии. Рассматривается возможность создания целой сети российско-монгольских школ в северных регионах Монголии, которые примыкают к российско-монгольской границе", - сказал Евсиков в эфире "России 24". Он подчеркнул, что важно оказывать поддержку преподавателям русского языка в монгольских школах, где язык остается обязательным для учеников 7-9 классов."Надо обеспечить их регулярную стажировку в России, направление современных учебников, учебных пособий, а может быть, и приступить к разработке линейки школьных учебников по русскому языку, ориентированных исключительно на монгольские школы", - заявил посол, отметив, что профильные российские министерства поддерживают эти идеи и находятся в тесном контакте с монгольскими коллегами.Посол считает, что перспективы гуманитарного сотрудничества России и Монголии огромные, потребности со стороны Улан-Батора в нем велики. По словам дипломата, сотрудничество возможно в музейной сфере, в кинематографе, в цирковой отрасли, в спорте."С восторгом монголы вспоминают о показательных выступлениях российских фигуристов, которые в мае в Улан-Баторе прошли. Просят нас провести выставочный матч между командами Континентальной хоккейной лиги в Улан-Баторе и провести матч дружеский с хоккейной сборной Монголии. Есть перспективы сотрудничать в области распространения в Монголии хоккея с мячом", - рассказал Евсиков.

https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906107085.html

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в мире, монголия, улан-батор, россия