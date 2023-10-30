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В Монголии ограничат импорт машин из-за проблем с пробками в Улан-Баторе
В Монголии ограничат импорт машин из-за проблем с пробками в Улан-Баторе - РИА Новости, 30.10.2023
В Монголии ограничат импорт машин из-за проблем с пробками в Улан-Баторе
Власти Монголии намерены ввести ограничения на импорт автомобилей, чтобы уменьшить пробки на дорогах столицы, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на мэра... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:09
2023-10-30T11:09
2023-10-30T11:09
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Монголии намерены ввести ограничения на импорт автомобилей, чтобы уменьшить пробки на дорогах столицы, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на мэра Улан-Батора Хишгээ Нямбаатара. "Мы планируем ограничить импорт автомобилей и выдачу новых автомобильных номеров в столице", - цитирует агентство заявление мэра, который отметил, что без подобных ограничений ситуацию с пробками решить невозможно. Как заявил мэр Улан-Батора, загруженность дорог является серьезной проблемой для жителей монгольской столицы, которые в среднем проводят в пробках около 717 часов в год. Как передает Синьхуа, при Улан-Батор изначально был рассчитан на 500 тысяч жителей, однако сейчас там проживает порядка 3,4 миллиона человек.
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в мире, улан-батор, монголия, авто
В мире, Улан-Батор, Монголия, Авто
В Монголии ограничат импорт машин из-за проблем с пробками в Улан-Баторе
Монголия ограничит импорт автомобилей из-за проблем с пробками в Улан-Баторе
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Власти Монголии намерены ввести ограничения на импорт автомобилей, чтобы уменьшить пробки на дорогах столицы, сообщило
агентство Синьхуа со ссылкой на мэра Улан-Батора Хишгээ Нямбаатара.
"Мы планируем ограничить импорт автомобилей и выдачу новых автомобильных номеров в столице", - цитирует агентство заявление мэра, который отметил, что без подобных ограничений ситуацию с пробками решить невозможно.
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Как заявил мэр Улан-Батора, загруженность дорог является серьезной проблемой для жителей монгольской столицы, которые в среднем проводят в пробках около 717 часов в год.
Как передает Синьхуа, при Улан-Батор изначально был рассчитан на 500 тысяч жителей, однако сейчас там проживает порядка 3,4 миллиона человек.