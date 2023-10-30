https://ria.ru/20231030/mo-1906156604.html
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.10.2023
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow
Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:52
2023-10-30T13:52
2023-10-30T16:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
storm shadow
республика крым
франция
севастополь
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906162349_0:0:1498:842_1920x0_80_0_0_6dacd745e36994730417f7a37a3b366f.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны."Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — заявили в ведомстве.Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а затем сообщил о работе системы ПВО. По его данным, над городом сбили две воздушные цели, обломки которых упали в нескольких местах. Кроме того, военные применили в районе бухты дымовую маскировку. Инфоцентр сообщал о временном перекрытии движения транспорта на Крымском мосту. Сейчас его восстановили.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву этих ракет 11 мая, Франция — 11 июля.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html
украина
россия
республика крым
франция
севастополь
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906162349_91:0:1214:842_1920x0_80_0_0_2977a6722803f07fba264f4083624bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, storm shadow, республика крым, франция, севастополь, великобритания, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Storm Shadow, Республика Крым, Франция, Севастополь, Великобритания, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow
Минобороны: системы ПВО сбили восемь ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ по Крыму