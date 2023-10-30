Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 30.10.2023 (обновлено: 16:42 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/mo-1906156604.html
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.10.2023
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow
Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:52
2023-10-30T16:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
storm shadow
республика крым
франция
севастополь
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906162349_0:0:1498:842_1920x0_80_0_0_6dacd745e36994730417f7a37a3b366f.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны."Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — заявили в ведомстве.Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а затем сообщил о работе системы ПВО. По его данным, над городом сбили две воздушные цели, обломки которых упали в нескольких местах. Кроме того, военные применили в районе бухты дымовую маскировку. Инфоцентр сообщал о временном перекрытии движения транспорта на Крымском мосту. Сейчас его восстановили.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву этих ракет 11 мая, Франция — 11 июля.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html
украина
россия
республика крым
франция
севастополь
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906162349_91:0:1214:842_1920x0_80_0_0_2977a6722803f07fba264f4083624bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, storm shadow, республика крым, франция, севастополь, великобритания, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Storm Shadow, Республика Крым, Франция, Севастополь, Великобритания, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow

Минобороны: системы ПВО сбили восемь ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ по Крыму

© Кадр видео очевидцаСледы от ракет в небе над Крымом
Следы от ракет в небе над Крымом
© Кадр видео очевидца
Следы от ракет в небе над Крымом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны.
"Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — заявили в ведомстве.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
27 октября, 08:00
Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а затем сообщил о работе системы ПВО. По его данным, над городом сбили две воздушные цели, обломки которых упали в нескольких местах. Кроме того, военные применили в районе бухты дымовую маскировку.
Инфоцентр сообщал о временном перекрытии движения транспорта на Крымском мосту. Сейчас его восстановили.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву этих ракет 11 мая, Франция — 11 июля.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Ракета Storm Shadow: характеристики, применение, аналоги в России
22 сентября, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияStorm ShadowРеспублика КрымФранцияСевастопольВеликобританияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала