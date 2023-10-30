https://ria.ru/20231030/mo-1906156604.html

ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow

ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 30.10.2023

ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами Storm Shadow

Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:52

2023-10-30T13:52

2023-10-30T16:42

специальная военная операция на украине

украина

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storm shadow

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франция

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великобритания

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму, российские системы ПВО поразили все цели, говорится в сообщении Минобороны."Тридцатого октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — заявили в ведомстве.Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а затем сообщил о работе системы ПВО. По его данным, над городом сбили две воздушные цели, обломки которых упали в нескольких местах. Кроме того, военные применили в районе бухты дымовую маскировку. Инфоцентр сообщал о временном перекрытии движения транспорта на Крымском мосту. Сейчас его восстановили.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву этих ракет 11 мая, Франция — 11 июля.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

https://ria.ru/20230922/storm_shadow-1898128789.html

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севастополь

великобритания

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