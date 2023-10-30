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Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию - РИА Новости, 30.10.2023
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08:26 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/mks-1906075197.html
Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию
Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию - РИА Новости, 30.10.2023
Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию
Эксперимент "Дриада" начнётся на Международной космической станции в 2024 году, в оборудование для него входит коротковолновая инфракрасная камера, которая... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:26
2023-10-30T08:26
космос - риа наука
вадим калюгин
холдинг швабе
ростех
институт космических исследований
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Эксперимент "Дриада" начнётся на Международной космической станции в 2024 году, в оборудование для него входит коротковолновая инфракрасная камера, которая будет следить за состоянием углеродного баланса в атмосфере и его влиянии на экологию, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Проект "Дриада", начало реализации которого намечено на 2024 год, даст возможность получать информацию о состоянии углеродного баланса в атмосфере и его влиянии на экологию. При этом SWIR-камера, интегрированная в эшелле-спектрометр высокого разрешения для записи спектров поглощения в ближнем ИК-диапазоне, поможет определять индикаторы наличия парниковых газов", - говорится в сообщении. SWIR-камеру холдинга "Швабе" в пресс-службе госкорпорации назвали "всевидящей". Она вместе с другим оборудованием проекта "Дриада" будет установлена на выносной платформе российского сегмента Международной космической станции. Управлять камерой, находящейся за бортом станции, космонавты смогут изнутри МКС с помощью специального блока. Сейчас специалисты "Швабе" совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук и компанией "АБ Оптикс" приступили к тестированию камеры перед интеграцией в систему. Как отметил гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводит пресс-служба, изменение газового слоя атмосферы требует серьёзного изучения. "Современная аппаратура для космического мониторинга отличается большими габаритами и весом, в то время как проект "Дриада" будет значительно легче, но по своим возможностям превзойдет аналоги. Такая концепция также может быть использована в будущих приборах мониторинга углеродного баланса из космоса", – сказал Калюгин. SWIR расшифровывается как short wave infrared, то есть камера, работающая в коротковолновом инфракрасном диапазоне. Камера функционирует в диапазоне длин волн 0,9-1,7 микрометра и благодаря этому хорошо работает в условиях плохой видимости. Проект "Дриада" стал продолжением проекта "Русалка", который проводился на МКС в 2009-2012 годах и решал экологические задачи. Полученный опыт позволил создать более совершенное оборудование для исследований парниковых газов.
https://ria.ru/20231030/ekzoplanety-1905699613.html
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космос - риа наука, вадим калюгин, холдинг швабе, ростех, институт космических исследований, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Вадим Калюгин, Холдинг Швабе, Ростех, Институт космических исследований, Международная космическая станция (МКС)
Космонавты на МКС изучат влияние углеродного баланса на экологию

Ростех: космонавты МКС начнут изучение влияния углеродного баланса на экологию

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Эксперимент "Дриада" начнётся на Международной космической станции в 2024 году, в оборудование для него входит коротковолновая инфракрасная камера, которая будет следить за состоянием углеродного баланса в атмосфере и его влиянии на экологию, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
«
"Проект "Дриада", начало реализации которого намечено на 2024 год, даст возможность получать информацию о состоянии углеродного баланса в атмосфере и его влиянии на экологию. При этом SWIR-камера, интегрированная в эшелле-спектрометр высокого разрешения для записи спектров поглощения в ближнем ИК-диапазоне, поможет определять индикаторы наличия парниковых газов", - говорится в сообщении.
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SWIR-камеру холдинга "Швабе" в пресс-службе госкорпорации назвали "всевидящей". Она вместе с другим оборудованием проекта "Дриада" будет установлена на выносной платформе российского сегмента Международной космической станции. Управлять камерой, находящейся за бортом станции, космонавты смогут изнутри МКС с помощью специального блока.
Сейчас специалисты "Швабе" совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук и компанией "АБ Оптикс" приступили к тестированию камеры перед интеграцией в систему.
Как отметил гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводит пресс-служба, изменение газового слоя атмосферы требует серьёзного изучения.
«
"Современная аппаратура для космического мониторинга отличается большими габаритами и весом, в то время как проект "Дриада" будет значительно легче, но по своим возможностям превзойдет аналоги. Такая концепция также может быть использована в будущих приборах мониторинга углеродного баланса из космоса", – сказал Калюгин.
SWIR расшифровывается как short wave infrared, то есть камера, работающая в коротковолновом инфракрасном диапазоне. Камера функционирует в диапазоне длин волн 0,9-1,7 микрометра и благодаря этому хорошо работает в условиях плохой видимости.
Проект "Дриада" стал продолжением проекта "Русалка", который проводился на МКС в 2009-2012 годах и решал экологические задачи. Полученный опыт позволил создать более совершенное оборудование для исследований парниковых газов.
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Космос - РИА НаукаВадим КалюгинХолдинг ШвабеРостехИнститут космических исследованийМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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