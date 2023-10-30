https://ria.ru/20231030/medved-1906084592.html

В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили

В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили - РИА Новости, 30.10.2023

В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили

Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, зверя застрелили, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:29

2023-10-30T09:29

2023-10-30T10:13

происшествия

приморский край

чугуевский район

медведь

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, зверя застрелили, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора."Поступила информация, что пропал рыбак. Полиция выехала на место, нашла шапку с волосами, затем садок для рыбы, а позже и лежку медведя", - сказал собеседник.Он отметил, что там же были найдены останки мужчины."Утром охотоведы вместе с полицией туда вернулись. Охотнадзор застрелил медведя", - добавил собеседник.Он уточнил, что пока неизвестно, что послужило причиной такого поведения зверя.Как сообщает региональное министерство по делам ГО и ЧС, погибший - житель Чугуевского района. Инцидент произошел на территории заказника "Березовый".

https://ria.ru/20231024/medved-1904836000.html

https://ria.ru/20231024/zoopark-1904992993.html

приморский край

чугуевский район

россия

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происшествия, приморский край, чугуевский район, медведь, общество, россия