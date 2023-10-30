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В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили - РИА Новости, 30.10.2023
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09:29 30.10.2023 (обновлено: 10:13 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/medved-1906084592.html
В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили
В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили - РИА Новости, 30.10.2023
В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили
Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, зверя застрелили, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:29
2023-10-30T10:13
происшествия
приморский край
чугуевский район
медведь
общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, зверя застрелили, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора."Поступила информация, что пропал рыбак. Полиция выехала на место, нашла шапку с волосами, затем садок для рыбы, а позже и лежку медведя", - сказал собеседник.Он отметил, что там же были найдены останки мужчины."Утром охотоведы вместе с полицией туда вернулись. Охотнадзор застрелил медведя", - добавил собеседник.Он уточнил, что пока неизвестно, что послужило причиной такого поведения зверя.Как сообщает региональное министерство по делам ГО и ЧС, погибший - житель Чугуевского района. Инцидент произошел на территории заказника "Березовый".
https://ria.ru/20231024/medved-1904836000.html
https://ria.ru/20231024/zoopark-1904992993.html
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происшествия, приморский край, чугуевский район, медведь, общество, россия
Происшествия, Приморский край, Чугуевский район, медведь, Общество, Россия
В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили

Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, зверя застрелили

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь после зимней спячки
Бурый медведь после зимней спячки - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь после зимней спячки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Медведь убил рыбака в Чугуевском районе Приморья, зверя застрелили, сообщил РИА Новости представитель регионального охотнадзора.
«
"Поступила информация, что пропал рыбак. Полиция выехала на место, нашла шапку с волосами, затем садок для рыбы, а позже и лежку медведя", - сказал собеседник.
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Он отметил, что там же были найдены останки мужчины.
«
"Утром охотоведы вместе с полицией туда вернулись. Охотнадзор застрелил медведя", - добавил собеседник.
Он уточнил, что пока неизвестно, что послужило причиной такого поведения зверя.
Как сообщает региональное министерство по делам ГО и ЧС, погибший - житель Чугуевского района. Инцидент произошел на территории заказника "Березовый".
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ПроисшествияПриморский крайЧугуевский районмедведьОбществоРоссия
 
 
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