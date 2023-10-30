https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906177507.html

Патриарх Кирилл поддержал лидеров ислама, призвавших прекратить беспорядки

Патриарх Кирилл поддержал лидеров ислама, призвавших прекратить беспорядки - РИА Новости, 30.10.2023

Патриарх Кирилл поддержал лидеров ислама, призвавших прекратить беспорядки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:04

2023-10-30T15:04

2023-10-30T15:04

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

республика дагестан

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам. "Со скорбью узнал о беспорядках в аэропорту "Уйташ", в результате которых пострадало несколько человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Молюсь об исцелении всех, кто пребывает в больнице. Выражаю поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призываю прислушаться к их словам", – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе лидеры традиционных религий говорили о том, что конфликт на Святой земле не должен отразиться на отношениях между религиозными общинами в России. "В этих событиях мы видим попытку перенести это чуждое нам противостояние на нашу землю. Призываю всех соотечественников — православных, мусульман, иудеев — ценить и всеми силами укреплять тот межрелигиозный мир, который построен многими поколениями наших предков, сообща и искренне противостоять всевозможным планам его подорвать", – заключил патриарх Кирилл. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине. Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.

https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html

https://ria.ru/20231030/peskov-1906141176.html

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, республика дагестан